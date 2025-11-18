Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan Çağla Şıkel'in ismini verdi! Canlı yayında ilk kez açıkladı

Müjdat Gezen’in yönetmenliğini üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında gerginlik yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Koşan’ın aniden ekipten çıkarılması üzerine şarkıcının hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

İddialara göre, Mine Koşan’ın sahneye çıkacağı anda kulisten çıkması için bir “işaret” ya da “kod” verilmesi gerekiyordu; ancak bu bilgilendirme yapılmayınca Koşan planlanan zamanda sahneye giriş yapamadı.

Mehmet Üstündağ’ın kulis bilgilerine dayandırdığı yorumlarda, Koşan’ın “işaret gelmediği için beklediği”, buna karşılık Çağla Şıkel’in ise “vaktinde gelmedi, sahneye çıkmadı” şeklinde yorumlarda bulunduğu öne sürüldü.

Olayın ardından Mine Koşan, evdeyken aranarak telefon üzerinden “ekiple ilişiğinin kesildiği” bilgisinin kendisine iletildiğini ve bu şekilde müzikal kadrosundan çıkarıldığını öğrendiğini açıkladı.

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Telefonla işten çıkarıldığını söyleyen Koşan, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, “Çağla, ‘Mine abla geç kaldı’ demiş. Oysa ben sahneye çıkmak için bekliyordum, işaret geç verildi.” ifadelerini kullandı.

Koşan, yayına bağlanan yapımcıya "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.