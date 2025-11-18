MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan Çağla Şıkel'in ismini verdi! Canlı yayında ilk kez açıkladı

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen yönetiminde, kadroda yer aldığı, Çağla Şıkel'in başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefon aracılığıyla kovulduğunu açıkladı. Koşan'ın açıklamaları ses getirirken bugün yeni açıklamalara imza attı.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan Çağla Şıkel'in ismini verdi! Canlı yayında ilk kez açıkladı
Öznur Yaslı İkier

Müjdat Gezen’in yönetmenliğini üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz” müzikalinde Mine Koşan ile Çağla Şıkel arasında gerginlik yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Koşan’ın aniden ekipten çıkarılması üzerine şarkıcının hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

İddialara göre, Mine Koşan’ın sahneye çıkacağı anda kulisten çıkması için bir “işaret” ya da “kod” verilmesi gerekiyordu; ancak bu bilgilendirme yapılmayınca Koşan planlanan zamanda sahneye giriş yapamadı.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan Çağla Şıkel in ismini verdi! Canlı yayında ilk kez açıkladı 1

Mehmet Üstündağ’ın kulis bilgilerine dayandırdığı yorumlarda, Koşan’ın “işaret gelmediği için beklediği”, buna karşılık Çağla Şıkel’in ise “vaktinde gelmedi, sahneye çıkmadı” şeklinde yorumlarda bulunduğu öne sürüldü.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan Çağla Şıkel in ismini verdi! Canlı yayında ilk kez açıkladı 2

Olayın ardından Mine Koşan, evdeyken aranarak telefon üzerinden “ekiple ilişiğinin kesildiği” bilgisinin kendisine iletildiğini ve bu şekilde müzikal kadrosundan çıkarıldığını öğrendiğini açıkladı.

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde kriz çıktı! Mine Koşan Çağla Şıkel in ismini verdi! Canlı yayında ilk kez açıkladı 3

CANLI YAYINDA KONUŞTU

Telefonla işten çıkarıldığını söyleyen Koşan, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, “Çağla, ‘Mine abla geç kaldı’ demiş. Oysa ben sahneye çıkmak için bekliyordum, işaret geç verildi.” ifadelerini kullandı.

Koşan, yayına bağlanan yapımcıya "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" diyerek isyan etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında aşkını ilan etti! 'Hayatımın aşkı' Canlı yayında aşkını ilan etti! 'Hayatımın aşkı'
Acun Ilıcalı açıkladı! Efsane ismin oğlu Survivor kadrosundaAcun Ilıcalı açıkladı! Efsane ismin oğlu Survivor kadrosunda

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Mine Koşan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.