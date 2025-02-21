Yeşilçam’ın masum güzeliydi! Şöhreti geride bırakıp profesör oldu! Gölgen Bengü'nün son hali gündemde

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Meraklı Köfteci’de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü duru güzelliği ile hafızalara kazınmıştı.

Bu filmin ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Gölgen Bengü, 1976 yılında da o dönemin popüler dergisi SES'in düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması" nda ikinci olmuştu.

Bengü, 1977 senesinde de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünü paylaştığı "Aslan Bacanak" filminde Zeynep rolüne hayat vermişti. Yeşilçam'a iki filmle damga vuran ve şöhreti geride bırakıp sırra kadem basan Gölgen Bengü şimdi de son haliyle gündem oldu.

Gölgen Bengü, oyunculuğu bıraktıktan sonra profesör oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bengü, North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktora yaptı.

Şimdilerde 70 yaşında olan ünlü isim New Jersey Teknoloji Enstitüsünde makine ve endüstri mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor.

70'lerde ortalığı kasıp kavuran "Cici Kızlar" grubunda yer alan Bilgen Bengü, Gölgen Bengü'nün de ablasıdır.