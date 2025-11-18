Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç'in son hali hayranlarını üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

2016 yılında açık kalp ameliyatı olan ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.

SON HALİ ÜZDÜ

Necati Bilgiç'in bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Usta sanatçının son hali hayranlarını oldukça üzdü.

Bilgiç için 'Geçmiş olsun', 'Allah şifalar versin', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.