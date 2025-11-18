MAGAZİN

Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç'in son hali hayranlarını üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan oyuncu Necati Bilgiç bu defa son haliyle gündeme geldi. Kemal Sunal ve Şener Şen ile birçok kez kamera karşısına geçen usta oyuncunun huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Arabesk, Bıçkın, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Çirkinlerde Sever ve Çiçek Taksi gibi bir çok projede yer alan Yeşilçam'ın usta ismi Necati Bilgiç bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Şimdilerde 72 yaşında olduğu bilinen Necati Bilgiç'in Bursa'da bulunan bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

2016 yılında açık kalp ameliyatı olan ünlü isim kısa süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Usta oyuncuya şizofreni teşhisi konuldu.

SON HALİ ÜZDÜ

Necati Bilgiç'in bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Usta sanatçının son hali hayranlarını oldukça üzdü.

Bilgiç için 'Geçmiş olsun', 'Allah şifalar versin', 'Yıllar acımamış' gibi yorumlar yapıldı.

