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Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit ölümden döndü! 2 saat ambulans bekledi ama gelmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 09:48
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit Londra'da ölümden döndü. Gittiği AVM'de yere düşüp kafasını çarpan Koçyiğit, 2 saat ambulans gelmesini bekledi. Kızıyla torunlarını üzmemek için yaşadıklarını gizleyen usta oyuncu, eşi Selim Soydan'ın desteğiyle ayağa kalktı.

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit ölümden döndü! 2 saat ambulans bekledi ama gelmedi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Londra'da ölümden döndü. AVM'de alışveriş sepetiyle gezerken yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle birlikte yere düştü. Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, önce gözlerini açıp bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol etti. Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti.

Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan'ın haberine göre; yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi. Koçyiğit, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm.

Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi.

HÜLYA 1

Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar.

Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" dedi.

HÜLYA 2

EVDE İSTİRAHAT ETTİ

Kafatasında büyük bir şişlik oluşan Koçyiğit'in beyin kanaması geçirdiğinden korkuldu. Ancak yapılan tetkikler sonucunda hayati bir tehlike olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine bir ay boyunca evde istirahat ederek geçiren Koçyiğit, yaşadığı olayı sadece eşi Selim Soydan'a anlattı.

Ünlü oyuncu, büyük bir olay yaşamasına, hatta ölümden dönmesine rağmen ailesini düşünüp onların yaşantısına aynen devam etmesini istedi ve panik yaşamamaları için bu süreci kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizledi.

Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit yeşilçam
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