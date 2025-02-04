Yiğit Poyraz yeniden Survivor'a gitti! Yasmin Erbil'den destek gecikmedi

Survivor 2025'te yine nefesler tutuldu. Yarışmanın son bölümüne yedeklerden Survivor'a dahil olan isimler damga vurdu. Survivor'a yedeklerden Yunus Emre Karabacak, Mehmet Zoya, Çılgın Sedat, Hikmet ve Yiğit Poyraz katıldı.

Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil, yarışmaya katılan Poyraz'ın yayındaki anlarını sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

DESTEK PAYLAŞIMLARI

Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan ''İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla'' notuyla yayınladı.

Yasmin Erbil Yiğit Poyraz'ın elinde valizi ile Survivor'a gidişini de takipçileriyle paylaştı.

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurun Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil'in aşkı tam gaz devam ediyor. Çift en son Yasmin Erbil'in doğum günü için Güney Kore'ye gitmişti.