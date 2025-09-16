Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu

Bir dönem 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın dizi aşkı gerçek olmuştu. 2019 yılından bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, birkaç ay önce ilişkilerini ilan etmişti.

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, zaman zaman birlikte pozlar verip sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ilk kez el ele kameralar karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü çifte; 'Çok güzeller ve kibarlar', 'Gerçekten çok yakışıyorlar', 'Çok yakışıyorsunuz ayrılmayın çok mutlu olun inşallah', 'Nasıl tatlılar maşallah', 'Birbirlerine çok benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.