MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu

2019 yılında ekranlara gelen "Her Yerde Sen" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın dizi aşkı gerçek olmuştu. Yıllardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ilk kez el ele kameralar karşısına geçti. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu
Öznur Yaslı İkier

Bir dönem 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın dizi aşkı gerçek olmuştu. 2019 yılından bu yana bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, birkaç ay önce ilişkilerini ilan etmişti.

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, zaman zaman birlikte pozlar verip sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu 1

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aybüke Pusat ve Furkan Andıç 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ilk kez el ele kameralar karşısına geçti.

Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu 2

SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu 3

Ünlü çifte; 'Çok güzeller ve kibarlar', 'Gerçekten çok yakışıyorlar', 'Çok yakışıyorsunuz ayrılmayın çok mutlu olun inşallah', 'Nasıl tatlılar maşallah', 'Birbirlerine çok benziyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Yıllarca kameralardan kaçtılar! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç ilk kez el ele! Sosyal medya onları konuştu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar'a ara mı verilecek? 'Ödemeler durdu' iddiası...Kızılcık Şerbeti, Veliaht ve Bahar'a ara mı verilecek? 'Ödemeler durdu' iddiası...
İlk bölümüyle beğenildi! Nerede çekildiği merak edildiİlk bölümüyle beğenildi! Nerede çekildiği merak edildi

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Furkan Andıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.