Yumurtalığını aldırmıştı! Şarkıcı Seçil Gür zor günleri geride bıraktı

Serdar Ortaç ile 2012 yılında ayrılan Seçil Gür şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Ünlü isim, geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiğini duyurmuş ve yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat olarak yumurtalığını aldırmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; iyileşme süreci için "Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" diyen Seçil Gür, ameliyat izini gösterdi.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu deniz kenarı bir tatil beldesinde açan Seçil Gür, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Gür'ün karın bölgesindeki ameliyat izi dikkat çekti.