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Yumurtalığını aldırmıştı! Şarkıcı Seçil Gür zor günleri geride bıraktı

Bir dönem ünlü popçu Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Seçil Gür son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay yumurtalığını aldırdığını açıklayan Seçil Gür zor günleri geride bıraktı.

Yumurtalığını aldırmıştı! Şarkıcı Seçil Gür zor günleri geride bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Serdar Ortaç ile 2012 yılında ayrılan Seçil Gür şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Ünlü isim, geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiğini duyurmuş ve yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat olarak yumurtalığını aldırmıştı.

Yumurtalığını aldırmıştı! Şarkıcı Seçil Gür zor günleri geride bıraktı 1

Habertürk'te yer alan habere göre; iyileşme süreci için "Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" diyen Seçil Gür, ameliyat izini gösterdi.

Yumurtalığını aldırmıştı! Şarkıcı Seçil Gür zor günleri geride bıraktı 2

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu deniz kenarı bir tatil beldesinde açan Seçil Gür, bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Gür'ün karın bölgesindeki ameliyat izi dikkat çekti.

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Seçil Gür
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