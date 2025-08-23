Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde denizin, kumun ve güneşin keyfini sürüyor.

YORUM YAĞDI

Yeni sezon öncesi tatile çıkan Yüsra Geyik lüks tekneden peşe peşe paylaşımlarda bulundu. Geyik'in bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yüsra Geyik'in pozlarına; 'çok güzelsin', 'fiziğin harika', 'yaz kadını', 'güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.