MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer alan Yüsra Geyik son olarak Bir Gece Masalı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni sezon öncesi tatile çıkan ünlü oyuncu lüks tekneden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde denizin, kumun ve güneşin keyfini sürüyor.

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Yeni sezon öncesi tatile çıkan Yüsra Geyik lüks tekneden peşe peşe paylaşımlarda bulundu. Geyik'in bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 2

Yüsra Geyik'in pozlarına; 'çok güzelsin', 'fiziğin harika', 'yaz kadını', 'güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 3

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 4

Yüsra Geyik lüks tekneden peş peşe paylaştı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadıKardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı
Babaya son veda! Ünlü isimler yalnız bırakmadıBabaya son veda! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ünlü futbolcu eşinin üstüne kuma getirdi! Gerçek fotoğrafla ortaya çıktı

Ünlü futbolcu eşinin üstüne kuma getirdi! Gerçek fotoğrafla ortaya çıktı

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Kamu Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

Kardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı

Kardeşine son veda! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.