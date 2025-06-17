Yüsra Geyik saten elbisesinin içine hiçbir şey giymedi! Bakan bir daha baktı

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak katıldığı bir davetteki iddialı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Saten bir elbise giyen Yüsra Geyik elbisesinin içine ise iç çamaşırı giymedi tercih etmedi.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur tercihi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yüsra Geyik'e sosyal medyada; 'Ay artık bu nedir?', 'Çok iyi görünüyor', 'Çok güzelsin', 'Yüsra'm çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.