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Yüsra Geyik saten elbisesinin içine hiçbir şey giymedi! Bakan bir daha baktı

Arka Sokaklar, Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi birçok başarılı projede yer alan Yüsra Geyik son olarak Bir Gece Masalı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim katıldığı bir davetteki cesur tarzıyla adından söz ettirdi. Yüsra Geyik saten elbisesinin içine hiçbir şey giymedi...

Yüsra Geyik saten elbisesinin içine hiçbir şey giymedi! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yüsra Geyik bu projeden ayrıldıktan sonra Bozkır, Aile, Taş Kağıt Makas ve Bir Gece Masalı gibi birçok projede yer aldı.

Cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Yüsra Geyik şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak katıldığı bir davetteki iddialı tarzıyla sosyal medyayı salladı.

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Saten bir elbise giyen Yüsra Geyik elbisesinin içine ise iç çamaşırı giymedi tercih etmedi.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin cesur tercihi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Yüsra Geyik'e sosyal medyada; 'Ay artık bu nedir?', 'Çok iyi görünüyor', 'Çok güzelsin', 'Yüsra'm çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik arka sokaklar
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