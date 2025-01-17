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  4. Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki görüntülerini izletmiş tepki çekmişti! RTÜK devreye girdi! Aşkım Kapışmak kendini tutamadı

Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki görüntülerini izletmiş tepki çekmişti! RTÜK devreye girdi! Aşkım Kapışmak kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 07:44
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Zahide Yetiş'in programında yaşananlar günlerdir konuşuluyor. Ünlü sunucunun programına katılan Mehmet isimli biri, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Ardından Zahide Yetiş, Mehmet'e karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri izletti ancak görüntülerdeki kadın başkası çıktı. Bu durum sosyal medyada tepki çekti RTÜK devreye girdi. Aşkım Kapışmak'tan da yorum gecikmedi.

Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki görüntülerini izletmiş tepki çekmişti! RTÜK devreye girdi! Aşkım Kapışmak kendini tutamadı

Zahide Yetiş'in sunduğu gündüz kuşağı programında yaşananlar günlerdir manşetlerden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Adana’da otobüste eşi tarafından bıçaklanan Mehmet yayına çıkarak ünlü sunucudan yardım istedi.

Zahide Yetiş'in programına katılan Mehmet'e sunucu karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler göstererek teşhis etmesini istedi.

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Yetiş "Bakman zor biliyorum biz emin olamadık ama" diyerek adama görüntüleri ısrarla gösterdi. 5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye'ye ait olduğu iddia edilen görüntülerin canlı yayında izletilmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Üstelik yayında izletilen görüntülerdeki kadının da iddialara göre Sabriye olmadığı ortaya çıktı.

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Bu durum RTÜK'ü harekete geçirirken Aşkım Kapışmak'tan da yorum gecikmedi. Kapışmak; "Bu gündüz kuşağının rezilliğini ne olacak? Reyting için yaptıkları rezillikler! Bir kadının eşi ve programın sunucusu, kadını Türkiye’nin gözü önünde linç ettiler. Dışarıda bir sürü katil dolu, sapık dolu, biri çıkıp vursa ne yapacaksınız? Hedef gösterdiniz kadını." diyerek isyan etti.

Anahtar Kelimeler:
Aşkım Kapışmak Zahide Yetiş
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