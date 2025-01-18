Zuhal Topal'la Yemekteyiz finalinde ortalık karıştı! Yarışmacı diskalifiye edildi ünlü sunucu tepki çekti! O anlar 'TT' oldu

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı haftanın final bölümüyle gündemde.

Yarışmanın son gününde verilen puanların ardından bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olurken bir yarışmacı da programdan diskalifiye edildi.

Zuhal Topal'ın 'Haksız puanlama nedeniyle' bir yarışmacıyı diskalifiye etmesi sosyal medyada tepki çekti. Yarışmayı izleyenler bu kararı doğru bulmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada; 'bu karara adaletsizlik örneği', 'karşısındaki adam 7 verdi kendi 8 verdi diye diskalifiye edildi', 'Adaletsiz programı daha da izlemem', 'Bu hafta Zuhal topal kendi kariyerinde finali yaptı', 'Program bitmeden kanalı değiştirdim', 'Zuhal Topal haksızlık yaptı' gibi yorumlar yapıldı.