MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz finalinde ortalık karıştı! Yarışmacı diskalifiye edildi ünlü sunucu tepki çekti! O anlar 'TT' oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz finalinde ortalık karıştı! Yarışmacı diskalifiye edildi ünlü sunucu tepki çekti! O anlar 'TT' oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer aldı. Programın son bölümünde bir yarışmacı diskalifiye edilirken bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Ünlü sunucu bu defa tepkilerin hedefi oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz finalinde ortalık karıştı! Yarışmacı diskalifiye edildi ünlü sunucu tepki çekti! O anlar 'TT' oldu

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı haftanın final bölümüyle gündemde.

ZUHAL 2

Yarışmanın son gününde verilen puanların ardından bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olurken bir yarışmacı da programdan diskalifiye edildi.

ZUHAL 1

Zuhal Topal'ın 'Haksız puanlama nedeniyle' bir yarışmacıyı diskalifiye etmesi sosyal medyada tepki çekti. Yarışmayı izleyenler bu kararı doğru bulmadı.

zuhal 5

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada; 'bu karara adaletsizlik örneği', 'karşısındaki adam 7 verdi kendi 8 verdi diye diskalifiye edildi', 'Adaletsiz programı daha da izlemem', 'Bu hafta Zuhal topal kendi kariyerinde finali yaptı', 'Program bitmeden kanalı değiştirdim', 'Zuhal Topal haksızlık yaptı' gibi yorumlar yapıldı.

zuhal 4

yorum 0

YORUM 1

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Diskalifiyeye Ne Düşünüyorsunuz?

Evet, diskalifiye kararı doğruydu.
Hayır, bu karar haksızdı.
Fark etmez, programı izlemeyi bırakacağım.
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal yemekteyiz zuhal topal yemekteyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat!

Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat!

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Esir takası yarın başlıyor... Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Esir takası yarın başlıyor... Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 5 yaralı

Ataşehir'de 3 katlı otelde yangın: 3'ü ağır, 5 yaralı

Özel hayat itirafı şoke etti! '4 büyüklerden ünlü futbolcu...'

Özel hayat itirafı şoke etti! '4 büyüklerden ünlü futbolcu...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.