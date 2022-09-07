Magnezyum metal mi ametal mi? Magnezyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Magnezyum, tüm toprak alkali metallere kıyasla en düşük erime noktasına sahiptir. Buna ek olarak da en düşük kaynama noktasına sahip olan metal de kendisidir. Havayla temasında kararabilir. Çünkü magnezyum koruyucu oksit tabakaya sahiptir. Peki, magnezyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Magnezyum metal mi?

Magnezyumun atom numarasının 12'dir. Bu da magnezyumun alkali toprak metal olduğunu gösterir. 2-8-2 dağılımında, son katmanındaki sayı 2 olduğu için de metaldir.

Magnezyum evrende en çok bulunan dokuzuncu elementtir. Dünyada da dördüncü sırada yer almaktadır. Gezegenin toplam kütlesinin % 13'ünü oluşturmaktadır. Mantosunun da büyük bir bölümünü oluşturur. Deniz suyunda çözünmüş hâlde yer alan en yaygın üçüncü elementtir. En yaygın iki element ise sodyum ve klordur. Magnezyum 60'tan fazla mineralin içerisinde de yer almaktadır.



