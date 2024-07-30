Magnolia tarifi: Magnolia nasıl yapılır?

New York’ta ortaya çıktığı bilinen ve buradaki pastanelerden kısa süre içinde tüm dünyaya yapılan magnolia aslında yapımı son derece kolay ve çok lezzetli, bir o kadar da hafif bir tatlı. Yapımı da son derece kolay. İşte Magnolia tarifi!
Magnolia yapımı en kolay en hafif en lezzetli sütlü tatlılardan biri. İstediğiniz bisküvilerden birini seçerek hazırlayabileceğiniz tarifi ve gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu eşsiz lezzeti çok seveceksiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
1 litre süt
1 bardak şeker
1 kaşık vanilin
2 yumurtanın sarısı
1 paket krema
1 paket bisküvi
TARİF
Bir tencerede bisküvi hariç tüm malzemeleri karıştırın.
Sürekli karıştırarak pişirin.
Bisküvileri kırın.
Kâselerin alt kısmına bisküvileri yerleştirin.
Tüm kase dolana dek 1 kat muhallebi 1 kat bisküvi olacak şekilde dizin.
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