Magnolia tarifi: Magnolia nasıl yapılır?

Magnolia yapımı en kolay en hafif en lezzetli sütlü tatlılardan biri. İstediğiniz bisküvilerden birini seçerek hazırlayabileceğiniz tarifi ve gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu eşsiz lezzeti çok seveceksiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 1 litre süt

1 bardak şeker

1 kaşık vanilin

2 yumurtanın sarısı

1 paket krema

1 paket bisküvi