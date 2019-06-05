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Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis ellerinden zor aldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir kamyonete ve bir eve girmeye çalışan hırsızlardan biri vatandaşlar tarafından yakalandı. Mahalleli yakaladığı hırsıza meydan dayağı atarken, polis ellerinden zor aldı.

Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis ellerinden zor aldı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2862 Sokak'ta bulunan bir firmaya ait 02 AT 578 plakalı kamyonete ve Mehmet B.'ye ait eve girmeye çalışan C.S. ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsı fark eden mahalle sakinleri şüphelileri yakalamaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinin sokak aralarında yaptıkları kovalamacalar sonucunda C.S. isimli şahıs yakalanırken henüz kimliği tespit edilemeyen zanlı ise kayıplara karıştı.

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Mahalle sakinleri C.S. isimli şahıs için durumu polis ekiplerine bildirirken aynı zamanda mahalle sakinleri polis ekipleri gelene kadar da şahsı tekme ve yumruklarla dövdü. Bir süre dayak yiyen C.S'yi olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerinin elinden aldı.

Gözaltına alınan zanlı daha sonra polis merkezine götürülürken polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan C.S.'nin hırsızlık gibi birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman hırsız

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