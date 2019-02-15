Mahkeme Demet Akalın'ın Ece Erken için tedbir kararının uzaması talebini reddetti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve sunucu Ece Erken arasında sular durulmuyor. Demet Akalın, "Söylemezsem Olmaz" programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ece Erken'den korunma talebinde bulunmuştu. Tedbir kararının bitmesinin ardından, yeniden mahkemenin yolunu tutan Demet Akalın, red cevabını aldı.

1 AY DAHA UZAMASINI İSTEDİ

Mahkeme, Ece Erken'in 1 ay süreyle Demet Akalın'a karşı hakaret ve aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar vermişti. 1 ayın sona ermesi üzerine şarkıcı, kararın 6 ay daha uzatılmasını istedi. Mahkeme, kanunu ihlal eden bir eylem olmadığı gerekçesiyle Demet Akalın'ın talebini reddetti.

