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Mahkemede kan donduran ifadeler: Görmesin diye kollarını bağladım

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul'da 10 yıldır birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'un öldürülmesine ilişkin görülen davada hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Erhan Taslı "Ne şekilde, kaç adet vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım. Böyle yapmamalıydım. Kızımı annesiz bıraktım. Üzerine yorgan attım. Kızım bir şekilde içeri girerse annesini o şekilde görmesin diye kollarını bağladım. Kapıyı kilitledim, 3 gün boyunca kızımla aynı evde kaldım" diye konuştu.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Taslı ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler de duruşma salonuna SEGBİS ile bağlandı.

"KIZIM GÖRMESİN DİYE KOLLARINI BAĞLADIM"

Zanlı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Elif Özde Uzun'un olay günü vardiyasından 2 saat geç gelmesi nedeniyle kuşkulandığını ve cep telefonundaki mesajlara baktığını, maktul Uzun'la bu konuyla ilgili konuşma sonrasında mutfaktan bıçak aldığını anlattı.

Taslı, "Ne şekilde, kaç adet vurduğumu hatırlamıyorum. Pişmanım. Böyle yapmamalıydım. Kızımı annesiz bıraktım. Üzerine yorgan attım. Kızım bir şekilde içeri girerse annesini o şekilde görmesin diye kollarını bağladım. Kapıyı kilitledim, 3 gün boyunca kızımla aynı evde kaldım." dedi.

Erhan Taslı, suç aleti bıçak ve maktulun cep telefonunu bir kanala attığını, 2 ay sonra polis tarafından yakalandığını söyledi.

"BU İŞİ CANAVARCA HİSLE YAPMIŞTIR"

Uzun’un ablası Fatma Parim ise "Direnmesin diye sanık ablamın kollarını bağlamış, bu işi canavarca hisle yapmıştır." dedi.

Mahkeme, zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019’da maktulun evinde bıçaklanmış vaziyette bulunduğunu belirtildi.

Taslı’nın cinayet sonrası kapıyı kilitlediği, kızını da odaya girmemesi konusunda uyardığı kaydedilen iddianamede, Uzun'un iş arkadaşlarının şüphelenerek evine gittiği ve koku nedeniyle komşulara haber verdikleri kaydedildi.

İddianamede, zanlı Erhan Taslı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA


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