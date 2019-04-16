Mahkemede suçunu itiraf etti, tutuklandı

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şehmuz Arın, tutuksuz sanıklar Sergen Esmergüzeli ve O.A. ile avukatları katıldı. Uyuşturucu kullandığını dile getiren Esmergüzeli, polislerin operasyon düzenlediği evi O.A.’dan kiraladığını, Arın’ın ise bir suçunun olmadığını iddia etti.

Polislerin baskın sırasında kiralık evle ilgili soru sormadıkları için bir şey söylemediğini anlatan Esmergüzeli, mahkeme başkanının, “Olayla ilgili bildiği her şeyi anlatması gerektiği” şeklindeki uyarısının ardından, aleyhine ifade veren H.A. isimli tanığın beyanını reddettiğini dile getirdi. Esmergüzeli, “Uyuşturucunun yakalandığı evi Arın değil ben kiraladım. ‘Evleneceğim’ diye Arın’dan suçu üstlenmesini istedim. Polis bizi aldığı zaman, Şehmuz Arın’a ‘Suçu üstlenir misin?’ diye sordum. Arın, uyuşturucunun etkisindeydi, o yüzden suçu üstlenmeyi kabul etti. Arın, ‘Tamam, suçu ben kabul ederim’ dedi. Ondan sonra da vicdan azabı çektim. Uyuşturucunun Şehmuz Arın’la hiçbir alakası yoktur” itirafında bulundu.

Sanık Esmergüzeli ile suçu üstlenme konusunda konuşma yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Arın ise “Uyuşturucu madde kullandığım için söylenenleri hatırlamayacak kadar kendimde değildim. 3 aydır mağdurum, tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Arın’ın tutukluluk halinin devamına, Esmergüzeli’nin ise tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)

