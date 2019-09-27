Mahkemede tepki çeken ilişki iddiası! 'Şerefsiz, haysiyetsiz'

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi soncu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR Hikmet'in bugün yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi Ankara Adliyesi Sıhhiye Yerleşkesi önünde Ceren Damar Şenel'in annesi Feyzen, babası Mustafa ve eşi Levent Şenel, yakınları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, kadın meclisi üyeleri toplandı. Kadınlar, 'Damar Şenel için adalet istiyoruz' pazılı pankart açtı. Ceren'in annesi Feyzen Şenel, gözyaşlarını tutamadı. Şenel'in babası Mustafa Damar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bugün buraya Ceren Damar Şenel’in bir cani, bir canavar tarafından iki el silahla vurularak yere yığılmasına rağmen 28,5 santim özel üretilmiş bıçakla bir bıçak darbesi, iki bıçak darbesi... Onyedi bıçak darbesi ile sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın bir mahlukun davasını görmeye geldik" diye konuştu.

Ceren Damar cinayeti - Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisine darp: Okul yönetimi suçlamalar için ne diyor? Açıklamanın ardından Şenel’in ailesi ve yakınları, duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi. TEPKİ ÇEKEN İLİŞKİ İDDİASI Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, okuldaki odasında tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in yargılanmasına başlandı. Hikmet, savunmasında Şenel'i iddia edildiği gibi kopya çekerken yakaladığı için değil, ilişkileri olduğu ve kendisini terk ettiği için yaptığı baskı ve tehditlerden bunaldığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklu sanığın sözlerine Şenel'in ailesi ile izleyiciler, "Adam ol, insan mısın sen?" diye bağırarak tepki gösterdi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, geçen 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanmasına Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ve Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, babası Mustafa, annesi Feyza, kız kardeşi Selin Damar ile meslektaşları, öğrencileri ve kadın örgütü temsilcileri katıldı. Duruşmaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salon önünde izdiham meydana geldi. Bu nedenle dışarıda kalanlar ile polis arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

KATILMA TALEPLERİ ALINDI Mahkeme, sanığın savunmasına geçilmeden önce katılma taleplerini aldı. Ceren Damar Şenel'in yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çankaya Üniversitesi’nin katılma taleplerini kabul eden mahkeme, aralarında Ankara Barosu olmak üzere çok sayıda baro ile kadın ve eğitim örgütlerinin katılma taleplerini ise kabul etmedi. SANIK TAKIM ELBİSEYLE SALONA GELDİ Duruşmaya takım elbiseli ve kravatlı gelen sanık Hikmet, "23 yaşındayım, bu vahim olaydan dolayı çok pişmanım. Benim yaşadığımı kimse yaşamak istemez. Olaydan önce ve sonrasında zaten psikolojik tedavi görüyordum. Bu yüzden kafamı toparlayamıyorum" diyerek başladığı savunmasının devamını kâğıttan okuyacağını söyledi. EŞİ SALONDAKİLERİ SAKİNLEŞTİRDİ Hikmet'in, "Sevdiğimin kadını kaybetmenin tarifi yok" sözlerine, Şenel'in yakınları, avukatları ve izleyiciler tepki gösterdi. Şenel'i eşi Levent Şenel, ayağa kalkarak, "Lütfen herkes sakin olsun. Gereken cevabı ben vereceğim" diyerek, salondakileri sakinleştirdi.

Savunmasına devam eden tutuklu sanık, 2015 yılında ders kaydını yaparken Ceren Damar Şenel ile tanıştığını anlatarak, "Daha sonra duygusal ilişkimiz oldu. Benim kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşımdan ayrılmamı söyledi. Ben önce reddettim. Ancak arkadaşlığımızı sürdürmeye devam ettim. Birkaç kez cinsel birlikteliğimiz olmuştur. 'İlişkimizi kız arkadaşına söylerim' diye beni tehdit etti. Ceren çok kıskanıyordu. Ceren'in yüzünden kız arkadaşımla ilişkimi bitirmek zorunda kaldım" diye konuştu. Bu iddialar üzerine salondakiler, "Adam ol, insan mısın sen?" diye bağırdı. KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDIĞINI İTİRAF ETTİ Sınavda kopya çekerken Ceren Damar Şenel tarafından yakalandığını itiraf eden sanık Hikmet, şunları söyledi: "O gün herkes kopya çekiyordu. Ceren Damar'dan ayrıldığım için sadece benimle uğraşıyordu. Bana daha önce sürekli, 'seninle uğraşacağım senden intikamı alacağım' diyordu. Her sınavda yanıma gelerek, başımda durarak, görevli oluyordu. Olayın yaşandığı gün üçüncü sınavım vardı. Üç sınavımın olduğunu, eski günlerin hatırına toleranslı davranmasını istedim. Sınav başladıktan sonra kopya çekmeye başladım. Yanıma gelerek, kopya malzemelerimi aldı. Benimle uğraşacağını söyledi. İntikamını alacağını söyledi. 'Annene nasıl FETÖ'den işlem yaptıysam sana da aynısını yaptıracağım' dedi. Annemi bu işe karıştırdığı için sinir krizi geçirdim. Annem hakkında söylediği sözleri unutamadım. Geçirdiğim zor zamanları düşündükçe sinirlendim. Babamın silahını aldım. Plan ve tasarlama yapmadım. Ceren, annemi bu işe karıştırmasaydı bu vahim olay olmayacaktı. Yanına gittim, Ceren'e, 'Nasıl bir insansın, FETÖ iftirası atılmasında ilgin var mı?' diye sordum. Ceren bana bağırdı, 'Seni de harcarım' dedi. O anda sinir krizi geçirdim. Ceren'i bıçakla yaraladım. Silahı kafama dayadığım sırada birkaç kişi geldi. Silah ateş aldı, Ceren’e isabet etti. Öldürmek istemedim. Üzgünüm."

'KATİLİN ANLATTIĞI HİKÂYE' Söz alan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, sanığın anlattıklarının Brezilya dizilerinin senaryoları gibi olduğunu belirterek, "Ceren iyi yetiştirilmiş iyi eğitim almış, ahlakla donatılmış bu toplumun yetiştirdiği çok değerli kıymetli bir evlat, bir bilim kadınıdır. Yurt dışında eğitim görmüştür. Değerlerimize sahiptir. Kızımın görev yaptığı yer yüzlerce öğrencinin görev yaptığı, günde onlarca eğitim gören insanlarla birlikte olduğu, iletişim kurduğu bir kurumda çalışıyor. Katilin bu anlattığı hikâyeleri nereye oturtacağız bilemiyorum. Niye böyle saçma bir senaryo yazdılar bilemedim" diye konuştu. 'ANNESİ OLAY SONRASI OKULA GİDİP ARACI ALMIŞ' Baba Damar, sözlerine şöyle devam etti: "Bu katilin anne ve babası polis kökenlidir. Katil annesi, FETÖ'den ihraç ediliyor. Olay oluyor, biz acımızla yanarken, bu katilin annesi ve babası emniyette cirit atıyor. Annesi okula gidip, katilin aracını alıyor. Delil karartıldığını düşünüyorum. Bir de 'ilişkimiz var' diyor. Bir aynaya bak bir de kızıma bak. Allah aşkına sen kimsin ya? 2016 yılında annesi FETÖ’den ihraç edilmiş. Üç yıl sonra olay yaşanıyor. Bir insana iftira atmak insanlığın en alçak seviyesidir. Annesi otomobili kaçırıyor, bir gün sonra 'araçta intihar mektubu buldum' diyor. Olaydan önce yazıyorsun, ondan sonra da 'bilerek öldürmedim' diye yazıyorsun. Bu mektubun annesi ve babasının polis gözetiminde iken yazıldığı kesin. Polislerin ona yardım ettiği açıktır. Zalim hak ettiği zaman adalet tecelli edecektir. Beceriksiz bir senaryo yazmıştır."