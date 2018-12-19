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Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 17:16 | Son Güncelleme

Okullarda zorunlu din dersi uygulaması sürerken, çocuğunun bu dersten muaf tutulmasını isteyen ancak bakanlıktan "ret" yanıtı alan veli Selnur Aysever konuyu mahkemeye götürmüştü. İdare mahkemesi veliyi haklı bularak, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "ret" yanıtını hukuka aykırı bulmuştu. Mahkemenin kararı kesinleşti.

Mahkemeden zorunlu din dersi için emsal karar

Üsküdar'daki İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi İlkokulu 4. sınıf öğrencisinin velisi Selnur Aysever, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması talebiyle 5 Ekim 2017'de bir dilekçe verdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başvuruyu "Hristiyan ya da Musevi dinlerinden birine mensup olduğunuzu belgelendirin"diyerek 10 Kasım 2017'de reddetmişti.

Ret yanıtını avukatı Özge Demir aracılığıyla idare mahkemesine taşıyan Selnur Aysever, "ret" işleminin iptalini talep etmişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi yaklaşık bir yıllık değerlendirme sürecinin ardından, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "ret" işlemini hukuka aykırı bularak iptal etmişti.

KARAR KESİNLEŞTİ

Mahkemenin kararına herhangi bir itiraz gelmedi ve konu Danıştay’a taşınmadı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi yaptığı bildirimde kararın kesinleştiğini duyurdu.

Kesinleşme kararını sosyal medya hesabından paylaşan Selnur Aysever şunları kaydetti:

“Bu fotoğraf, zorunlu din dersine karşı açtığım davayı kazandığımı belgeleyen fotoğraftır. Karar kesinleşti ve artık kızım eğitim hayatı boyunca din dersinden muaf olacak. Avukatım Özge Demir’e ve Aydınlanma Hareketi’ne sonsuz teşekkürler...”

dindersi

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zorunlu din dersi mahkeme karar

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