MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mahkum dizisi için ne zaman başlıyor? Aynı hafta 2 bölüm birden yayınlanacak!

Mahkum dizisi için ne zaman başlıyor? Aynı hafta 2 bölüm birden yayınlanacak!

08.12.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum ekrana gelmek için gün sayıyor. Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği Mahkum dizisi bir ilke imza atacak. Dizinin 1. ve 2. bölümü, iki gün arayla ekrana gelecek.

Mahkum dizisi için ne zaman başlıyor? Aynı hafta 2 bölüm birden yayınlanacak!

FOX’un sevilen dizisi 'Evlilik Hakkında Her Şey' sette görülen Covid-19 vakası nedeniyle önümüzdeki hafta yayınlanamayacak. Bir haftalık aranın ardından dizi yine her salı izleyiciyle buluşmaya devam edecek ve 21 Aralık Salı yeni bölümüyle ekranda olacak.

Mahkum (3)
FOX’un merakla beklenen yeni dizisi Mahkum ise Evlilik Hakkında Her Şey'in yerine 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Mahkum dizisi 16 Aralık Perşembe akşamı da ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Mahkum (5)

Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olan Mahkum'un ilk bölümü 14 Aralık Salı, yeni bölümleri 16 Aralık’tan itibaren her perşembe FOX’ta.

Mahkum(1)

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığ, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mahkum (4) (1)

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordu.

Mahkum (2) (1)
Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Mahkum (1) (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! ŞaşırmayınMerakla beklenen iPhone'da yeni gelişme! Şaşırmayın
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Annemizi Saklarken dizisi uyarlama mı? Annemizi Saklarken dizisi uyarlama mı?
Anahtar Kelimeler:
FOX İsmail Hacıoğlu Onur Tuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Nöbet tutan askerler şüphelendi, takibe aldı! Beğeni yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.