Mahkum dizisi için ne zaman başlıyor? Aynı hafta 2 bölüm birden yayınlanacak!

FOX’un sevilen dizisi 'Evlilik Hakkında Her Şey' sette görülen Covid-19 vakası nedeniyle önümüzdeki hafta yayınlanamayacak. Bir haftalık aranın ardından dizi yine her salı izleyiciyle buluşmaya devam edecek ve 21 Aralık Salı yeni bölümüyle ekranda olacak.



FOX’un merakla beklenen yeni dizisi Mahkum ise Evlilik Hakkında Her Şey'in yerine 14 Aralık Salı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Mahkum dizisi 16 Aralık Perşembe akşamı da ikinci bölümüyle kendi gününde ekrana gelecek, ardından her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Innocent Defendant dizisinin uyarlaması olan Mahkum'un ilk bölümü 14 Aralık Salı, yeni bölümleri 16 Aralık’tan itibaren her perşembe FOX’ta.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığ, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordu.



Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?



