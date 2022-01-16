Mahkum dizisinin Saşha’sı Hayal Köseoğlu: Güzel ve dişi hissetmeyi seviyorum ama...

Muhteşem Yüzyıl’da Nilüfer Hatun olarak çıkış yapan ardından İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor ile başarılı oyunculuğunu sergileyen Hayal Köseoğlu Mahkum dizisinin ana kadrosunda yer alıyor.

Yaptığı iddialı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Hayal Köseoğlu Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. Genç oyuncu hayatta taviz vermeyeceği şeyin ne olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Özgürlüğümün kısıtlanması ve baskılanmak. Benim bir tane hayatım var ve kimseyi rahat ettirmek için gelmedim buraya. Hayatımı kendimi keşfederek ve sonuna kadar ifade ederek yaşamak istiyorum. Herkese de bu hakkın verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

ERKEKTE NEYİ SEKSİ BULUYOR?

Mükemmellik algısının içinin boş olduğunu söyleyen Köseoğlu ilginç bir yorumda bulundu. Hayal Köseoğlu "Dış görünüşüne çok fazla emek harcayan erkekleri çekici bulamıyorum" dedi.

Hayal Köseoğlu açıklamasının devamında ise " Zamanını ve zihinsel enerjisini hayatın daha derinlerine harcaması bana daha seksi geliyor. Ben tabii ki güzel ve dişi hissetmeyi seviyorum. Ama özgünlük, gün geçtikçe benim için daha fazla kıymet kazanmaya başladı. Güzellik algısı bence bizim sektördeki insanlar için mini bir travma. Üzerine uzun süreler çalışmak lazım ama adım adım bence daha sağlıklı bir hale geliyor" dedi.



