MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum dizisinin Saşha’sı Hayal Köseoğlu: Güzel ve dişi hissetmeyi seviyorum ama...

Mahkum dizisinin Saşha’sı Hayal Köseoğlu: Güzel ve dişi hissetmeyi seviyorum ama...

16.01.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor dizisindeki başarılı performansı sonrası ününe ün katan Hayal Köseoğlu Mahkum dizisiyle ekrana dönüyor. İddialı paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Köseoğlu hayatta özgürlüğünden taviz veremeyeceğini açıkladı. Oyuncu erkekte neyi seksi bulduğunu da açıkladı.

Mahkum dizisinin Saşha’sı Hayal Köseoğlu: Güzel ve dişi hissetmeyi seviyorum ama...

Muhteşem Yüzyıl’da Nilüfer Hatun olarak çıkış yapan ardından İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor ile başarılı oyunculuğunu sergileyen Hayal Köseoğlu Mahkum dizisinin ana kadrosunda yer alıyor.

Yaptığı iddialı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Hayal Köseoğlu Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. Genç oyuncu hayatta taviz vermeyeceği şeyin ne olduğunu şu sözlerle anlattı:

Ekran Alıntısı

"Özgürlüğümün kısıtlanması ve baskılanmak. Benim bir tane hayatım var ve kimseyi rahat ettirmek için gelmedim buraya. Hayatımı kendimi keşfederek ve sonuna kadar ifade ederek yaşamak istiyorum. Herkese de bu hakkın verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

ERKEKTE NEYİ SEKSİ BULUYOR?

Mükemmellik algısının içinin boş olduğunu söyleyen Köseoğlu ilginç bir yorumda bulundu. Hayal Köseoğlu "Dış görünüşüne çok fazla emek harcayan erkekleri çekici bulamıyorum" dedi.

ghhg

Hayal Köseoğlu açıklamasının devamında ise " Zamanını ve zihinsel enerjisini hayatın daha derinlerine harcaması bana daha seksi geliyor. Ben tabii ki güzel ve dişi hissetmeyi seviyorum. Ama özgünlük, gün geçtikçe benim için daha fazla kıymet kazanmaya başladı. Güzellik algısı bence bizim sektördeki insanlar için mini bir travma. Üzerine uzun süreler çalışmak lazım ama adım adım bence daha sağlıklı bir hale geliyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber...

Annesi hareketsiz yatarken buldu, yüzünde morluklar vardı! Acı haber...

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Yanardağ patlaması sonrası tsunami alarmı

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Görenler pencerelere çıktı

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Survivor'da korkutan anlar! Acı içinde yere yığıldı

Survivor'da korkutan anlar! Acı içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Final tabağı topa tutuldu! ''Çantanı topla köyüne git''

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Yine iddialı! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Yine iddialı! "İzzet Yıldızhan yorum yapsın"

Külot kavgası çıldırttı! ''Sektörde kim temiz be!''

Külot kavgası çıldırttı! ''Sektörde kim temiz be!''

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Baştan aşağı kırmızı! Dekolteli pozuyla mest etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.