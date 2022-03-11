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  4. Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

11.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan Mahkum dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan verici hikayesiyle perşembe akşamlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Mahkum dizisinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna'nın kucak pozu sosyal medyayı salladı.

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı. Dizinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Seray Kaya'nın Onur Tuna'nın kucağına oturduğu kare, büyük beğeni topladı.

İkilinin iddialı pozuna, ''Yandı buralar'', ''Yuh poza bak'' ve ''Çok yakışıyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Mahkum'un yıldızları Seray Kaya ve Onur Tuna'nın kucak pozu sosyal medyayı salladı!

Onur Tuna, en son meslektaşı Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. İlişkileri kısa süren ikili, sessiz sedasız ayrılmıştı.

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisinde Seray Kaya ile kamera karşısına geçiyor.

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Mahkum dizisinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

İddialı dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Anıl İlter ve Bülent Seyran gibi isimler yer alıyor.

Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna Seray Kaya
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