Mahkum'un Avukat Cemre'si Seray Kaya rol arkadaşı Onur Tuna'nın kucağına oturup poz verdi!

Kadrosunda Seray Kaya, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı. Dizinin başrol oyuncuları Seray Kaya ve Onur Tuna, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Seray Kaya'nın Onur Tuna'nın kucağına oturduğu kare, büyük beğeni topladı.

İkilinin iddialı pozuna, ''Yandı buralar'', ''Yuh poza bak'' ve ''Çok yakışıyorsunuz'' gibi yorumlar yapıldı.

Onur Tuna, en son meslektaşı Hande Doğandemir ile aşk yaşamıştı. İlişkileri kısa süren ikili, sessiz sedasız ayrılmıştı.

Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisinde Seray Kaya ile kamera karşısına geçiyor.

Mahkum dizisinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Uğraş Güneş üstleniyor.

İddialı dizinin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu, Anıl İlter ve Bülent Seyran gibi isimler yer alıyor.



