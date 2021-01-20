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Mahmut Akay, X-Men filmi çekti!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.01.2021 08:45 | Son Güncelleme:
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Mahmut Akay, X-Men filmi çekti!

Kısa film ve reklam filmleriyle tanınan Mahmut Akay, Jean Grey'i odağına alan kısa filmi "Grey Café"yi YouTube’a yükledi.

Kısa film ve reklam filmi yönetmeni Mahmut Akay, X-Men dünyasına ait hayran filmleri çekti. Youtube üzerinden yayınlanan kısa film, popüler yurt dışı sinema platformları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kısa filmlerinde, X-Men dünyasının önemli karakterlerinden Jean Grey ve Wolverine'e yer verdi.

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20th Century Fox stüdyoları, kapanışını Jean Grey'in diğer personası olan Dark Phoenix'i konu edindiği film ile yapmıştı. Ancak film, en kötü X-Men filmi olarak yerini aldı. Birkaç gün önce ise Londra'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Mahmut Akay, Dark Phoenix'i konu edindiği "Grey Café" isimli bir filmi yayınladı. Kısa filmde Jean Grey'in karanlık güçlerine karşı koymak için verdiği mücadeleyi izliyoruz. Filmde Jean Grey'i Scout Taylor-Compton canlandırıyor. Oyuncu, 2007 yapımı Halloween filminde Laurie Strode'a hayat vermişti.

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Dark Phoenix filminde Jean Grey'i Sophie Turner canlandırmıştı. Orijinal X-Men filmlerinde ise Famke Janssen'i Jean Grey olarak izlemiştik. X-Men dünyasının Marvel Sinematik Evreni'ne dahil edileceği biliniyor. (Beyazperde)


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