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Mahmut Erkan kimdir, aslen nereli? Eski adı Meriç Erkan olan Mahmut Erkan kaç yaşında?

10.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem realty show dünyasının popüler isimleri arasında yer alan Meriç Erkan yeni hayat tarzıyla gündeme geldi. Meriç Erkan yaşamını artık ‘Mahmut’ adı ile sürdüreceğini açıkladı. Peki Mahmut Erkan kimdir, aslen nereli? Eski adı Meriç Erkan olan Mahmut Erkan kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Mahmut Erkan kimdir, aslen nereli? Eski adı Meriç Erkan olan Mahmut Erkan kaç yaşında?

Geçmiş senelerde katıldığı programlarla sık sık gündeme gelen Meriç Erkan bu defa yıllar sonra yeni tarzıyla merak konusu oldu. 2019 senesinde katıldığı bir magazin programında Meriç Erkan, ‘evlilik programlarına katılmayacağıma dair dövme ettim.’ şelinde konuşmuştu. Erkan'ın yeni hayat tarzı ve ismi dikkat çekti. Peki Mahmut Erkan kimdir?

ESKİ ADI MERİÇ ERKAN OLAN MAHMUT ERKAN KİMDİR?

Yeni hayat tarzıyla ve yeni ismiyle uzun yıllar sonra yeniden dikkatleri üstüne çeken Meriç Erkan'ın hayatı merak konusu oldu. Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun’da dünyaya gelmiştir ve ilköğretimini de orada tamamlamıştır.

1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başlayan ünlü isim, adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyurmuştur. Meriç Erkan, en çok Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hatırlanmaktadır.

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"Esra Erol’da” programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan Meriç Erkan, program ile ilgili de çeşitli iddialarda bulunmuştu. Meriç Erkan, herkesin bildiği ve konuştuğu, yaşadığı büyük aşktan sonra inzivaya çekilmiş ve ekranlarda yer almamıştır.


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