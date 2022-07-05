Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in bikinili paylaşımı olay oldu! Tekneden paylaştı: "Sanki bir bomba..."

Babası Mahmut Tuncer gibi müzik kariyerinde ilerlemeyi seçmiş olan ve oyunculuk eğitimi de alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer, verdiği kilolar sonrası kendine yepyeni bir imaj yaratmıştı. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Tuncer, bu kez bikinili tekne pozlarıyla olay oldu.

TEKNEDEN BİKİNİLİ CESUR PAYLAŞIM!

Verdiği kilolar sonrası imaj yenilen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Instagram'da 56 bini aşkın takipçi kitlesine sahip.

Ünlü türkücünün kızı, geçtiğimiz günlerde havuz kenarında arkadaşlarıyla yüzerken çekildiği pozlarıyla olay olmuştu.

Tuncer, bu defa tekneden bikinili bir paylaşım yaptı. Güzel isim, siyah bikinisiyle çekildiği cesur tatil fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"SANKİ BİR BOMBA..."

Tuncer'in fotoğrafına takipçilerinden "Masmavinin, suyun yansıtığı güzellik buna denir" "Sanki bir bomba..." gibi yorumlar geldi.

KARDEŞİNDEN DE BEĞENİ GELDİ

Mahmut Tuncer'in diğer kızı olduğu bilinen Pınar Tuncer de fotoğrafa kayıtsız kalmadı. Tuncer, kardeşinin fotoğrafına gülen yüz ve kalpli emojiler bıraktı.

İşte Gizem Tuncer'in çok konuşulan diğer bazı fotoğrafları...



