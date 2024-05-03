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Gaddar dizisindeki o sahne yeniden gündem oldu! Bomba 'Adnan Oktar' göndermesi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 09:43
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Son zamanlarda dizilerde güncel konuları işleniyor. Büyük bir ilgiyle izlenen Gaddar dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünün fragmanı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sık sık güncel konuları işleyen Gaddar dizisi bu kez Adnan Oktar olayını işleme kararı aldı.

Son zamanlarda güncel konular oldukça fazla dizilerde konu ediniyor. Bu dizilerden bir tanesi de Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Gaddar dizisi...

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Büyük bir ilgiyle izlenen Gaddar dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünün fragmanı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Daha önce öldürülen taksici olayını da konu alan Gaddar dizisinde bu defa oldukça iddialı bir konu işleniyor.

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YENİ BÖLÜMÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Gaddar'ın yeni bölümü için seçtiği konu Adnan Oktar olayı!

Dizide Arif Mübarek olarak işlenen Adnan Oktar'ın kadın müritlerine yaptıkları cesur bir şekilde işlenirken, Gaddar ve Müdür bu olayı peşine düşüyor.

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Dizide ayrıca Adnan Oktar örgütünün insanları nasıl mağdur ettiği, yasadışı faaliyetleri, silah kaçakçılığı ve kara para aklama konuları ele alınacak.

Vitrin


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GADDAR sosyal medya Çağatay Ulusoy
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