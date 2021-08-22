Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer kavgaya karıştı! Herkes Mahmut Tuncer'in kızını merak etti

Mahmut Tuncer ve ailesi kavgaya karıştı. Tuncer ailesi, Sarıyer'de yaşadıkları sitede park kavgası yaşadı. İddiaya göre Mahmut Tuncer'in eşi Işıl Tuncer, evlerinin önüne arabasını koyan Doktor Nahide Diren'e park yapmamasını söyledi. Diren'in tepki göstermesinin ardından olaya Gizem Tuncer ve ünlü türkücünün kendisi dahil oldu. Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak komşusuyla kavga etti. Doktorun şikayeti üzerine taraflar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu olayın gündem olmasının ardından Mahmut Tuncer'in kızı Gizem merak konusu oldu. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in müzisyen kızı Gizem Tuncer, Tabu adını verdiği yeni çalışmasıyla dikkat çekmişti.

90 kilodan 50’ye düşen Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. İddialı paylaşımlar yapan Gizem Tuncer'in fotoğraflarına beğeni yağıyor.

Tuncer, "Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim" ifadelerini kullanmıştı.



