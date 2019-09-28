MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül 13 yıl sonra sahnelere dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Müzikten sonra sinema dünyasına adım atan Mahsun Kırmızıgül, ilk mesleğine 13 yıl aradan sonra tekrar dönüş yapıyor.

Mahsun Kırmızıgül 13 yıl sonra sahnelere dönüyor

Müzik dünyasından sinema dünyasına adım atan ve yaptığı filmlerle oldukça ses getiren Mahsun Kırmızıgül, uzun süre ara verdiği şarkıcılık mesleğine dönüş yapıyor.

10 MİLYON TL ZARAR ETMİŞTİ

Kırmızıgül son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.

HASRET GİDERECEĞİZ

Sinemadan aradığını bulmayan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor. 2006 yılında çıkardığı 'Dinle' albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" dedi.

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Seren Serengil: Yaşar benim için öldü Seren Serengil: Yaşar benim için öldü
Konserde aşka geldi! 'Bu kalpten sakın hiç gitme'Konserde aşka geldi! 'Bu kalpten sakın hiç gitme'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül sahne

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Seren Serengil: Yaşar benim için öldü

Seren Serengil: Yaşar benim için öldü

Tarkan konserde aşka geldi! 'Bu kalpten sakın hiç gitme'

Konserde aşka geldi! 'Bu kalpten sakın hiç gitme'

Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

Selin Şekerci'nin acı günü

Selin Şekerci'den babasına hüzünlü veda!

Meghan Markle nazardan 'Türk işi' korunuyor

Meghan Markle nazardan 'Türk işi' korunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.