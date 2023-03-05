MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül'den siyaset gündemine tepki! "Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken..."

Mahsun Kırmızıgül'den siyaset gündemine tepki! "Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken..."

05.03.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman ve Hatay'da 21 gün geçiren Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti. Altılı masadan ayrılan Meral Akşener gündeme bomba gibi düşünce şarkıcı ve oyuncu kendisini tutamadı.

Mahsun Kırmızıgül'den siyaset gündemine tepki! "Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken..."

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşmışken Millet İttifakı'nın adaylığı tartışmaları gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan depreme dair konuşulanların ikinci planda kalması bazı isimleri isyan ettirdi.

Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Mahsun Kırmızıgül bir paylaşım yaptı.

Günlerdir deprem bölgelerinde canla başla çalışan şarkıcı isyan etti.

Deprem sonrası sessizliğe gömülmüştü! Sebebini açıkladı Deprem sonrası sessizliğe gömülmüştü! Sebebini açıkladı

Kırmızıgül, ''Kasap et koyun can derdinde. Deprem bölgesindeyiz. Yakınlarını , her şeyini kaybetmiş çaresiz ve acılı insanların feryatları yeri göğü inletiyor. Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın'' ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedelere yeni evler için yapılan ödeme planı isyan ettirdiDepremzedelere yeni evler için yapılan ödeme planı isyan ettirdi
Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru! "O kadar düşük zekalı bir eleştiri ki... Sinirleniyorum"Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru! "O kadar düşük zekalı bir eleştiri ki... Sinirleniyorum"
Büyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezasıBüyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezası
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan duyurdu! İYİ Parti'den istifa etti

Sosyal medyadan duyurdu! İYİ Parti'den istifa etti

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

5 liderin toplantısı sona erdi! Kritik açıklama...

Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.