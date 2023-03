Mahsun Kırmızıgül'den siyaset gündemine tepki! "Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken..."

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşmışken Millet İttifakı'nın adaylığı tartışmaları gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de büyük yıkıma sebep olan depreme dair konuşulanların ikinci planda kalması bazı isimleri isyan ettirdi.

Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Mahsun Kırmızıgül bir paylaşım yaptı.

Günlerdir deprem bölgelerinde canla başla çalışan şarkıcı isyan etti.

Kırmızıgül, ''Kasap et koyun can derdinde. Deprem bölgesindeyiz. Yakınlarını , her şeyini kaybetmiş çaresiz ve acılı insanların feryatları yeri göğü inletiyor. Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın'' ifadelerini kullandı.