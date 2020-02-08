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Mahsun Kırmızıgül kendisini yakan adamın ardından isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 10:15 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'yla ilgili bir paylaşım yaparak 'Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın' dedi.

Mahsun Kırmızıgül kendisini yakan adamın ardından isyan etti

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Hatay Valiliği'nin önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz" dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

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"CİĞER DAYANMAZ BU TABLOYA"

Türkiye'nin gündemine oturan olayda Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Yarıcı'nın gündeme oturan fotoğrafını gören Mahsun Kırmızıgül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İçler acısı bir fotoğraf. Ciğer dayanmaz bu tabloya. Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın. Bu adamın adı Adem Yarıcı"

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ÇOCUKLAR HİMAYE ALTINA ALINDI

AHBAP derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten. Bilginize" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül, Adem Yarıcı, Hatay,

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