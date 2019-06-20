Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül büyüdü!

Ünlü türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu büyüdü. Boyunu geçen oğluyla son kez küçük bir çocukken objektif karşısına geçen Kırmızıgül'ün oğlunun babasına benzerliği dikkat çekiyor.

Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Hanım’la yaptığı evlilikten doğan Mahmut adındaki oğlunu adeta herkesten gizliyor.

Mahsun Kırmızıgül’ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut, kız arkadaşı Mina Ceran ile bir davete katıldı.

Babasına olan benzerliği de dikkat çeken Kırmızıgül, Mahsun Kırmızgül'le aynı bakışı atarak kameralara poz verdi. (2. Sayfa)

Mahsun Kırmızıgül'ün ayrıca Ece Binal ile evliliğinden Lavin adında bir kızı var.



