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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül büyüdü!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, uzun bir zamandan sonra ilk kez görüntülendi. 20 yaşında olan Mahmut Kırmızıgül babası Mahsun Kırmızıgül'e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül büyüdü!

Ünlü türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu büyüdü. Boyunu geçen oğluyla son kez küçük bir çocukken objektif karşısına geçen Kırmızıgül'ün oğlunun babasına benzerliği dikkat çekiyor.

Kırmızıgül, 1989 yılında Gölgem Hanım’la yaptığı evlilikten doğan Mahmut adındaki oğlunu adeta herkesten gizliyor.

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Mahsun Kırmızıgül’ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut, kız arkadaşı Mina Ceran ile bir davete katıldı.

Babasına olan benzerliği de dikkat çeken Kırmızıgül, Mahsun Kırmızgül'le aynı bakışı atarak kameralara poz verdi. (2. Sayfa)

Mahsun Kırmızıgül'ün ayrıca Ece Binal ile evliliğinden Lavin adında bir kızı var.


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