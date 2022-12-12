Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu tartışma yarattı! "Kemal Sunal'ın hangi filminde gaz çıkarma, hareket çekme..."

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi Recep İvedik 7 Disney+'da gösterime girdi. Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan film sosyal medyanın gündeminde.

Şahan Gökbakar'ın filmde eleştirel yaklaşması Twitter'da gündem olurken, Mahsun Kırmızıgül film hakkında yaptığı yorum takipçilerini ikiye böldü.

"KEMAL SUNAL FİLMLERİ TADI ALDIM"

Kırmızıgül paylaşımında "Şahan, yeni filmi Recep İvedik 7 ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek" dedi.

Kırmızıgül'ün yorumuna kimi takipçileri destek olurken, kimisi de Kemal Sunal benzetmesine tepki gösterdi.





