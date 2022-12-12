MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu tartışma yarattı! "Kemal Sunal'ın hangi filminde gaz çıkarma, hareket çekme..."

Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu tartışma yarattı! "Kemal Sunal'ın hangi filminde gaz çıkarma, hareket çekme..."

12.12.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan Recep İvedik 7 sosyal medyanın da gündeminde. Şahan Gökbakar'ın çok konuşulan filmine yorum yağarken Mahsun Kırmızıgül'den de dikkat çeken bir yorum geldi. Kırmızıgül'ün yorumu sosyal medyayı ikiye böldü.

Mahsun Kırmızıgül'ün Recep İvedik 7 yorumu tartışma yarattı! "Kemal Sunal'ın hangi filminde gaz çıkarma, hareket çekme..."

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi Recep İvedik 7 Disney+'da gösterime girdi. Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan film sosyal medyanın gündeminde.

Şahan Gökbakar'ın filmde eleştirel yaklaşması Twitter'da gündem olurken, Mahsun Kırmızıgül film hakkında yaptığı yorum takipçilerini ikiye böldü.

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082930

"KEMAL SUNAL FİLMLERİ TADI ALDIM"

Kırmızıgül paylaşımında "Şahan, yeni filmi Recep İvedik 7 ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek" dedi.

Kırmızıgül'ün yorumuna kimi takipçileri destek olurken, kimisi de Kemal Sunal benzetmesine tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082032

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082044

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082056

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082110

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082122

Ekran görüntüsü 2022-12-12 082136

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağdıKevin Spacey ile buluşan Burak Özçivit'e tepki yağdı
"15 yaşında yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Çıldırtan yoruma sert yanıt"15 yaşında yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Çıldırtan yoruma sert yanıt
Çılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay olduÇılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül Şahan Gökbakar Recep İvedik altın çeyrek altın fiyatlarında son durum altın kaç altın kaç tl yarım altın kaç tl ele altın kaç tl oldu gram altın çeyrek altın altın çeyrek altın

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Asansörde iğrenç taciz! "Seni istiyorum, 5 dakika dişini sık"

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

Balkanlar'da gerginlik had safhada!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.