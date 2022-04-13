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Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 60 milyonluk mal paylaşımı!

13.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, evliliklerini iki gün önce tek celsede bitirdi. Tv8'de ekrana gelen 2. Sayfa'da, Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay boşanmasında 60 milyonluk mal paylaşımı yapıldığı iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay'ın 60 milyonluk mal paylaşımı!

TV8'de ekrana gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül'ün evliliğindeki kriz bir süredir devam ediyordu. Ece Binay bir süre kızını da yanına alıp Amerika'ya gitti. Mahsun Kırmızıgül ise ani bir karar almamak için uzun bir süre bekledi.

Amerika'da iki evi olduğu bilinen Mahsun Kırmızıgül; evliliği boyunca filmler yaptı. Yılbaşında rekor ücretle hem ekrana hem de müziğe geri döndü.

Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay milyon dolarlarlık bir boşanma protokolü imzaladı. 60 milyon liralık bir mal paylaşımında 30 milyon lira Ece Binay'ın oldu.

Programda verilen bilgiye göre nafaka - sağlık ve eğitim giderleri bu paranın içinde değil. Öte yandan hayli üzgün olduğu ifade edilen Mahsun Kırmızıgül, biten evliliğinin yasını tutmak için 1 milyonluk bayram konserini reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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