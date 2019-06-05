Mahsur kalan kedi dükkan sahibi gelince kurtarıldı

Olay, dün akşam 18.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kiralık bir dükkanda meydana geldi. Dükkanın içerisinde bir kedinin olduğunu görenler polisi arayarak kedinin mahsur kaldığını bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis, içeride kalan kedinin çıkartılması için dükkan sahibini aradı.
Bu sırada polisi ve çevredeki toplanan vatandaşları fark eden kedi, kapıya yanaşarak şaşkın bakışlarla olanları izledi. Vatandaşlar ve polis kapıyı açmaya çalışırken, kedinin ise kapının önünde yatarak taklalar atmaya başlaması gülümsetti.
Kısa süre sonra işletmeye gelen dükkan sahibinin kapıyı açmasıyla birlikte dışarıya çıkan kedi, gözlerden kayboldu. Çevredeki esnaf vatandaşlar, söz konusu işletmeye kedilerin arka taraftaki bir boşluktan girdiğini ancak geri çıkamadığı için böyle bir durumun yaşandığını dile getirdi. (İHA)
Bahçeli'den Ankara turu! 23 Haziran'daki İstanbul seçimine gönderme
Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!
Dikkat! Sigara içen 5 kişiden birinde görülüyor
Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Okuyucu Yorumları 0 yorum