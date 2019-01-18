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Maicon’un eşi Ursula’dan olay paylaşım: Seni hiçbir kadın böyle sevmeyecek

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.01.2019 15:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız stoperi Maicon'un 2 ay önce evi terk eden eşi Ursula sosyal medyadan çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Maicon’un eşi Ursula’dan olay paylaşım: Seni hiçbir kadın böyle sevmeyecek

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Maicon’un eşi Ursula Roque yaşadıkları sorunlar nedeniyle 2 ay önce çocuklarını da alarak İstanbul’u terk etmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın değişmez isimlerinden biri olan Maicon bu olay sonrası dağılmış ve performansında ciddi bir düşüş yaşanmıştı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Ailesine çok bağlı olduğu bilinen Maicon özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik olarak zor günler geçiriyordu. Eşinin kendisine açtığı boşanma davası sonrası açıklama yapan Maicon, “Eşim ile ilgili çıkan haberler maalesef doğru ama daha fazla yorum yapmayacağım. Çünkü ilişki kutsaldır. Benim şu an için düşündüğüm tek konu Galatasaray ile kazanmak istediğim başarılar. Tanrıya dua ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim güzel insanlar” ifadelerini kullanmıştı.

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‘ÇAPKIN, ÇILGIN, SORUMSUZ BİR ADAM…’

Ruhsal olarak kötü günler geçiren tecrübeli stoper dün instagram hikayesinde bir paylaşım yaparak zor bir dönemden geçtiğini şu sözlerle açıkladı:

Birçok insan için futbolcu para içinde yüzen, çapkın, çılgın, sorumsuz bir adam. Peki gerçekte futbolcu kimdir? Kendilerinden başka kimse bilmez karakterlerini. Çocukluğundan beri hayalini kurar, peşinden koşar, kararlıdır, baskıya göğüs gerebilen ve bir çok defa bırakmayı düşünmüş olan (ya da düşünmemiş)… Çoğuna göre sorumluluk sahibi değiller ancak bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim ki hepsi olduklarından yaşlı gözüküyorlar. Çünkü erken yaşta olgunlaşmaları bekleniyor. Kötü hava, baş ağrısı, hastalık ve tembellik asla olamaz. Bir çok zorluğa rağmen her gün idmanda olması gerekir. Kolay olduğunu düşünmeyin. Kulaklığı takıp seyahat etmek, Facebook’ta Instagram’da like almak, pahalı arabalar sürmek görünen kısmı. Yalnız bir yaşam. Bir çok zaman soğuk havada ya da çok sıcakta, ailelerini görmeden, pazar günleri yapılan mangal partilerine katılamadan çalışmak zorundalar. Birçok zaman da nankör bir meslek. Yaptığın şeyi sevmek zorundasın. Her şeyi bir kenara bırakıp başka ülkede başka şehirde hayat kurmaya “ÇALIŞAN” insana ne açıklama verebilirsin? Dipnot: Kariyerini başarıyla bitirme garantisi asla yok.

‘SENİ HİÇBİR KADIN BÖYLE SEVMEYECEK’

Maicon’un yaptığı bu paylaşıma eşi Ursulu jet hızıyla karşılık verdi. Yine instagram üzerinden kısa bir paylaşım yapan Ursula,”Seni hiçbir kadın, senin en kötü halini gören, senin için ağlayan ve değişmeni bekleyen bir kadın kadar sevmeyecek” ifadelerini kullandı. Ursula’nın bu paylaşımı sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının da oldukça ilgisini çekti. Yaşadıkları problem nedeniyle futbola adapte olmakta zorlanan Maicon’u düşünen sarı kırmızılı taraftarlar ikilinin barışmasını ve Maicon’un toparlanmasını bekliyor.

Maicon ve Ursula çiftinin barışıp barışmayacağı ve Ursula’nın eve dönüp dönmeyeceği henüz bilinmezken, ikili karşılıklı yapılan paylaşımlarla birbirlerine mesaj vermeye devam ediyor.

URSULA ROQUE KİMDİR?

30 yaşındaki Maicon'un karısı Ursula Roque, Maicon'un Galatasaray'a gelmesinde en etkili rolü oynadığı konuşuluyordu. Eşi Maicon'un maçlarını büyük bir heyecanla izleyen Ursula, hatta zaman zaman kendine de hakim olamıyor. Porto'da oynarken sakatlanan kocasına iyi bakılmadığı için Porto sağlık ekibini, “iş bilmeyenler sürüsü” diye eleştirmişti. Maicon'un eşi Ursula Roque sık sık muay thai antrenmanı yapıyor. Başarlı sporcu yaşamı ile biliniyor.

“KAFA KESME” HAREKETİ İLE GÜNDEME GELDİ

Geçen sezon Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta dikkatleri üzerine çeken yenge rakip oyuncunun eşine yaptığı sert faul sonrası tepkisini kafa kesme hareketi yaparak göstermişti. Ursula'nın yaptığı hareketin sırrı daha sonra ortaya çıktı, uzun zamandır ‘muay thai' isimli dövüş sporuyla ilgilendiği, hareketin de bu sporculara özgü olduğu öğrenildi. (SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
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