Makarna cipsi tarifi: Makarna cipsi nasıl yapılır?

Makarnayı sadece farklı soslarla yemek olarak değil atıştırmalık cips olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacak. İşte hem yapımı çok kolay olan hem de her istediğiniz zaman size eşlik edecek olan ama makarna cips tarifimiz!
Makarna cipsi tarifini ve tüm gerekli olacak malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre farklı baharatlar da kullanabilir ya da mevcut tarifteki baharatlara başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
1 bardak makarna
2 kaşık un
1 kaşık nişasta
Birer çay kaşığı toz kırmızı biber, tuz ve karabiber
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