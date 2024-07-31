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    Makarna cipsi tarifi: Makarna cipsi nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 03:11
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    Makarnayı sadece farklı soslarla yemek olarak değil atıştırmalık cips olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacak. İşte hem yapımı çok kolay olan hem de her istediğiniz zaman size eşlik edecek olan ama makarna cips tarifimiz!

    Makarna cipsi tarifi: Makarna cipsi nasıl yapılır?
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    Kaç kase 2
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon 240kal

    Makarna cipsi tarifini ve tüm gerekli olacak malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre farklı baharatlar da kullanabilir ya da mevcut tarifteki baharatlara başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 1 bardak makarna
    • 2 kaşık un
    • 1 kaşık nişasta
    • Birer çay kaşığı toz kırmızı biber, tuz ve karabiber

    TARİF

    • Makarnayı haşlayın ve süzün.
    • Bir tabakta diğer malzemeleri karıştırın.
    • Süzdüğünüz makarnaları karışıma batırın.
    • Kızgın yağda kızartın.
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    Chef GPT
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    cips tarifi makarna cips tarif
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