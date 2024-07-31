Makarna cipsi tarifi: Makarna cipsi nasıl yapılır?

Makarna cipsi tarifini ve tüm gerekli olacak malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre farklı baharatlar da kullanabilir ya da mevcut tarifteki baharatlara başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 1 bardak makarna

2 kaşık un

1 kaşık nişasta

Birer çay kaşığı toz kırmızı biber, tuz ve karabiber