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Makarna kepçesindeki bu deliğin sırrını kimse bilmiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

Makarna kepçesinin tam da ortasında bulunan bu deliğin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? İnanın tahmin etmek bile zor!

Makarna kepçesindeki bu deliğin sırrını kimse bilmiyor

Mutfağın en pratik yemeklerinden biri olan makarnanın sevmeyeni neredeyse yok gibi. Çocukların, öğrenci evlerinin, televizyon karşısında keyif yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olan spagettinin porsiyonunu ayarlamak ne yazık ki her zaman kolay olmuyor.

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İşte tam da burada elinizin altında olan ama asla amacına göre kullanılmayan makarna kepçeleri devreye girecek :) Kepçenin orta kısmında bulunan deliğin asıl amacı porsiyon belirlemek. Boşluğa sığacak spagetti, bir kişilik porsiyona denk geliyor.

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Bu sayede gereğinden çok ya da az miktarda makarna yapmadan, sos - makarna dengesini kurarak lezzetli makarnalar hazırlayabilirsiniz.

Nasıl kullanılır?
Spagettileri deliğin içine yerleştirin. Kepçedeki deliğin içini tam doldurun. Böylelikle bir porsiyonu karşılamış olacaksınız. Ardından kaynar suya atın. Hepsi bu kadar! Kişi sayısı ne kadar artarsa o kadar çok porsiyon belirlemesi yapın.

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makarna kepçesi pratik bilgiler mutfak tüyoları

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