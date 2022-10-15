Filizlenmiş patates yenir mi? Yeşermiş patates yenir mi?

Patateslerde ortaya çıkan beyaz filizler veya yeşerme aslında patatesin artık ekilebilir olduğu anlamına geliyor. Peki, bu haldeki patates yenilebilir mi? Cevap kısa; aslında filizlenmiş patatesi yememelisin. Ama az ve boyutları küçükse onları kesip geri kalanı kurtarabilirsiniz.

FİLİZLENMİŞ PATATES NEDİR?

Filizlenmiş patates, yeni bir patates yetiştirmek için ekilmeye hazır olduğu anlamına gelir. Zararsız görünseler de bu filizler konsantre miktarlarda iki tür glikoalkaloid içerir. Yenildiğinde kusma, kramp ve ishal gibi gastrointestinal rahatsızlığa neden olabilen doğal toksinler olan solanin ve chaconine içerebilir. Patatesin tamamı glikoalkaloidler içerirken, en yüksek konsantrasyonlar yapraklarda, çiçeklerde, filizlerde ve kabuğunda bulunur.

FİLİZLENMİŞ PATATES YENİR Mİ?

Filizlerin kendileri insan tüketimi için güvenli olmasa da sadece bir veya iki filizi olan bir patatesi kurtarabilirsiniz. Tüm filizi çıkarmak için bir soyma bıçağı kullanın. Bir soyucu yalnızca yüzeyi alır, bu nedenle filizi patatesten gerçekten çıkarmak için bir bıçak kullanarak filizin olduğu bölgeyi oyun.

YEŞERMİŞ PATATES YENİR Mİ?

Patates güneş ışığına maruz kaldığında yeşile döner ve klorofil üretmeye başlar. Yeşil patatesler zararsız olsa da rengi daha yüksek glikoalkaloid seviyelerinin bir göstergesi olabilir, bu nedenle dikkatli olun. Yeşilimsi patatesleri pişirmeden önce iyice soymak en iyisidir.

PATATES NASIL SAKLANIR?

Patatesler uygun şekilde saklanırsa, aylarca tazeliğini koruyabilir. Patatesin aylarca taze kalması için poşetinden çıkarmalısınız. Delikli file, kese kâğıdı, kumaş gibi nefes alabilen bir malzemeden olan torbalarda saklayın. Bu, hava akışına yardımcı olacak ve patateslerin bozulmasına neden olabilecek nem birikimini azaltacaktır.



