Makarna ve pilavı tüketirken bu hatayı sakın yapmayın! 48 saat detayı

Sosyal medyada içerisinde yüksek miktarda nişasta içeren makarna ve pilav gibi yemekler için pişir, dolapta soğut sonra ye önerisi hızla yayılmaya başladı. Bunun asıl nedeni makarna ve pilav bu şekilde tüketildiğinde kan şekerinin düşmesi ve bağırsak sağlığının iyileşmesi olarak gösteriliyor. Peki bu öneri ne kadar doğru? İşte uzman isimden uyarı ve haberin detayları...

Uzmanlar, ıspanak, mantar ve tavuk gibi bazı gıdaların ikinci kez ısıtıldığında asla yenmemesi gerektiğini vurguluyor. Bunun yanı sıra sosyal medyada, makarna ve pilavı pişirdikten sonra buzdolabında bir gece bekletip tüketmenin sağlıklı olduğunu savunan birçok video paylaşılıyor. Son zamanlarda gündemde olan bu görüşe gerekçe olarak da, pişmiş nişastanın soğutulduğunda dirençli nişastaya dönüşmesi gösteriliyor.

Kanal D Ana Haber'e konuşan Diyetisyen Bürge Köker, makarna ve pilav için bu yöntemin doğru olduğunu ancak 24-48 saat içerisinde tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Bürge Köker, "Sıcak tüketildiğinde normal nişasta içeren besinler çok hızlı ince bağırsaktan emiliyor. Bu da kan şekerini çok hızlı yükseltiyor. Eğer soğuk tüketilirse dirençli nişasta miktarı artacağı için kalın bağırsakta yararlı bakteri miktarını arttırıyor." dedi.

Makarna ve pilavı dolapta bir gün beklettikten sonra tüketmenin güvenli olup olmadığı sorusuna yanıt veren Köker, "Evet. Soğutup buzdolabında beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Ancak 24-48 saat içerisinde tüketmemiz lazım. Ertesi gün bir defa ısıttıktan sonra tekrar tekrar ısıtma gibi bir işlem yapılmaması lazım. Bu da çok zararlı. toksinlerin daha fazla üremesine hatta zehirlemesine bile sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

