YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Türkiye'nin en ünlü ekmeği: Avrupa'ya açılıyor, müzesi kurulacak!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi, sadece lezzetiyle değil kültürel değeriyle de ün kazanan coğrafi işaretli ekmeğini geleceğe taşımaya hazırlanıyor. 2018 yılında tescillenen ve kendine özgü ekşi mayası, üretim tekniği ile uzun süre bayatlamama özelliğiyle bilinen Vakfıkebir Ekmeği için bir müze kuruluyor.

Türkiye'nin en ünlü ekmeği: Avrupa'ya açılıyor, müzesi kurulacak!

Vakfıkebir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alınması amacıyla da başvuru yapılan ekmeğin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçirilecek müzede, buğdayın tarladaki serüveninden sofraya uzanan aşamaları anlatılacak.

Türkiye nin en ünlü ekmeği: Avrupa ya açılıyor, müzesi kurulacak! 1

MÜZEDE NELER SERGİLENECEK?

Müze projesiyle, ünlü ekmeğin lezzetinin yanında asırlara uzanan hikayesi de anlatılacak, Avrupa ülkelerine yolu açılacak.

Türkiye nin en ünlü ekmeği: Avrupa ya açılıyor, müzesi kurulacak! 2

Küçük ölçekli taş değirmen maketleri ve el değirmenlerinin yanı sıra, köylerden toplanan etnografik ürünler buğday tarımında kullanılan dibek taşı, tokmak, döven tahtası ve harman tahtası gibi geleneksel tarım aletleri de müzede ziyaretçilerle buluşturulacak.

Türkiye nin en ünlü ekmeği: Avrupa ya açılıyor, müzesi kurulacak! 3

"EKMEKTEKİ AROMAYI TATTIRMIŞ OLACAĞIZ"

Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, ekmek temalı millet bahçesi bünyesinde kurulacak müzenin, ağustosta hizmete açılacağını belirterek, "Ekmek Müzesi ile ilgili çalışmalarımızda epey mesafe aldık. Ekmek temalı Millet Bahçesi'nde, Ekmek Müzesi yerimiz hazır. İç mekan düzenlemeleri tamamlandı, tasarım aşamasını da 1-2 ay içinde bitirip, ağustosta açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki ağustos ayında Ekmek Festivali yapmayı ve eş zamanlı olarak Ekmek Müzesi’ni açmayı planlıyoruz. Daha önce bu festivaller yapılmıştır. Bu yıl farklı bir konsept hazırlayıp farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz. Ekmek Müzesi’nde, buğdaydan başlayıp, ekmek sofraya gelene kadar hangi aşamalardan geçiyorsa tüm aşamaları orada sergileyeceğiz. Vakfıkebir ekmeğinin yapılışını da anlatarak, fırın oluşturacağız. Gelen misafirlere, yerli ve yabancı turistlere ekmekteki aromayı tattırmış olacağız" dedi.

Türkiye nin en ünlü ekmeği: Avrupa ya açılıyor, müzesi kurulacak! 4

"AVRUPA’NIN 28 ÜLKESİNDE EKMEĞİMİZ GÜNÜ BİRLİK SATILACAK"

Başkan Koçal, ‘Vakfıkebir Ekmeği’ için Avrupa Birliği (AB) tescil başvurusunu yaptıklarını da hatırlatarak, "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile iş birliği protokolü imzaladık. Vakfıkebir ekmeğimiz için Avrupa Birliği tescili müracaatında bulunduk ve sürecimiz devam ediyor. Avrupa Birliği tescili de alırsak Vakfıkebir ekmeğini bir kez daha tescillemiş olacağız. Avrupa’nın 28 ülkesinde ekmeğimiz günü birlik satılacak. O şartlar ve standartlara göre satışa sunulmuş olacak. İnşallah bunu da başarırız” dedi.

Türkiye nin en ünlü ekmeği: Avrupa ya açılıyor, müzesi kurulacak! 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Et yemeyenler için paça çorbası tarifi veren çorbacı ortalığı karıştırdı: "Orijinal kemik suyu kaynatıyoruz'Et yemeyenler için paça çorbası tarifi veren çorbacı ortalığı karıştırdı: "Orijinal kemik suyu kaynatıyoruz'
Makarna ve pilav tüketirken dikkat! 48 saat detayıMakarna ve pilav tüketirken dikkat! 48 saat detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Trabzon Vakfıkebir Coğrafi işaret ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.