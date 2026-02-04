Vejetaryenler şokta! Et yemeyenler için paça çorbası tarifi veren çorbacı ortalığı karıştırdı: "Orijinal kemik suyu kaynatıyoruz'

Bir çorbacının sosyal medyada paylaştığı "vejetaryen paçası" X platformunda gündem oldu. Vejetaryenler için paça çorbası yaptığını iddia eden çorbacının o anları izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

Etin sadece parça olarak bulunmamasını vejetaryenlik sanan işletmecinin açıklaması ise şöyle;

Bazıları diyor ki et yemiyorum vejetaryenim diyor.Biz de ne yapıyoruz şifa dağıtmak için gördüğünüz gibi orijinal kemik suyunu güzelce kaynatıyoruz. Kemik suyu... Et yemeyenler için bu. urada yine sarımsaklı sumak ekşisini ve kırmızı yağını bırakıp su ile birleştiriyoruz. Bu da ne oluyor etsiz paça oluyor. Yine şifa... Kemik suyu orijinal.