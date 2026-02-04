YEMEK

Vejetaryenler şokta! Et yemeyenler için paça çorbası tarifi veren çorbacı ortalığı karıştırdı: "Orijinal kemik suyu kaynatıyoruz'

Gökçen Kökden

Sosyal medyada bir çorbacının 'vejetaryenler için' diyerek kemik suyuyla hazırladığı paça tarifi izleyen herkesi şaşkına çevirdi. işte sosyal medyada olay olan trajikomik videonun detayları...

Bir çorbacının sosyal medyada paylaştığı "vejetaryen paçası" X platformunda gündem oldu. Vejetaryenler için paça çorbası yaptığını iddia eden çorbacının o anları izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

Vejetaryenler şokta! Et yemeyenler için paça çorbası tarifi veren çorbacı ortalığı karıştırdı: "Orijinal kemik suyu kaynatıyoruz 1

Etin sadece parça olarak bulunmamasını vejetaryenlik sanan işletmecinin açıklaması ise şöyle;

Bazıları diyor ki et yemiyorum vejetaryenim diyor.Biz de ne yapıyoruz şifa dağıtmak için gördüğünüz gibi orijinal kemik suyunu güzelce kaynatıyoruz. Kemik suyu... Et yemeyenler için bu. urada yine sarımsaklı sumak ekşisini ve kırmızı yağını bırakıp su ile birleştiriyoruz. Bu da ne oluyor etsiz paça oluyor. Yine şifa... Kemik suyu orijinal.

