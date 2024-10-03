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  4. Maketten sevgilisini götürdüler, Apaçi Mustafaya hakim olamadılar... Canlı yayında kriz geçirdi!

Maketten sevgilisini götürdüler, Apaçi Mustafaya hakim olamadılar... Canlı yayında kriz geçirdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.10.2024 18:16
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Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programına dahil olan Apaçi Mustafa, daha önce kendisinin yayına getirdiği maket sevgilisini görünce adeta çıldırdı.

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında ünlenen Apaçi Mustafa yine gündeme oturdu.

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Apaçi Mustafa, Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın Sana Değer programıyla yıllar sonra ekranlara geri döndü. Burada evlenmek istediğini dile getiren Apaçi Mustafa, annesinin evlenmesine izin vermediğini açıklamıştı.

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KİMSE ONU DURDURAMAMIŞTI

Helin'e aşık olduğunu ve evlenmek istediğini her fırsatta dile getiren Apaçi Mustafa, bu evliliğe annesinin karşı çıkmasına dayanamayıp programa sevgilisinin maketini yaptırıp gelmişti.

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Bugün canlı yayında sevgilisinin maketinin götürüldüğünü gören Apaçi Mustafa, gördüklerine dayanamadı. Canlı yayında resmen çıldıran Apaçi Mustafa'yı iki kişi zor tutarken "Götürmesin ya, seviyorum ben abi." diye haykırdı.

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"1 GÜNDE 10 TANE ÇOCUK YAPACAĞIM"

Apaçi Mustafa, daha önce de maketi yanına alıp "Abi, en az 10 tane çocuk yaparım. Evlenirsem, 1 günde en az 10 çocuk. Ya anneciğim, babacığım, ellerinizden öperim; şu kızınızı yollayın da çocuk işlemlerine başlayalım." demişti.

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Songül Karlı sevgili apaçi mustafa
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