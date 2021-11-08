Evde lezzetli bir waffle pişirmek için makineye ihtiyacınız yok! İşte tost makinesi ve tavada waffle tarifleri

Waffle tüm dünyada o kadar çok ilgi görüyor ki insanlar sırf bu tatlı için waffle makineleri satın alıyor. Oysa waffle'ınızı daha az maliyetle evde yapmak istiyorsanız lezzetli bir hamur, biraz meyve, çikolata ve bir tava yeterli! İşte, tost makinesinde ve tavada pişirebileceğiniz waffle tarifleri...

TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un

HAZIRLANIŞ

Bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın.

Yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin.

Son olarak vanilya ve kabartma tozunu ekleyin ve biraz daha çırpın.

Bu karışımın içerisine azar azar un ekleyip karıştırın.

Akıcı bir kıvam elde etmek bu noktada oldukça önemli.

Tost makinesini önceden ısıtın.

En yüksek dereceye alıp biraz yağ sürdükten sonra bir kepçe hamur alıp makineye dökün.

Tost makinesinin kapağını kapatıp bir dakika boyunca hamurun pişmesini bekleyin.

1 dakika sonunda makinenin kapağını açın ve hamuru çevirerek waffle deseni almasını sağlayın.

Hamurun piştiğinden emin olduktan sonra tost makinesinden alın ve üzerini gönlünüzce süsleyin.

TAVADA WAFFLE TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

Aldığı kadar un

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

Sütü ekleyip biraz daha çırpın.

Daha sonra vanilya, kabartma tozu, tuz ve sıvı yağı da ekleyip çırpmaya devam edin.

Akışkan bir kıvam elde edene kadar unu azar azar ekleyin.

Yapışmayan bir tavaya bir buçuk kepçe karışımdan dökün.

Çevirerek altını da üstünü de pişirin.

Hamurun piştiğinden emin olduktan sonra bir servis tabağına alın.

Son olarak hamurun üzerini çikolata sosları, meyveler ve dilerseniz dondurmayla renklendirin.

