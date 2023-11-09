Makyajı, saçı ve stiliyle sosyal medyayı salladı! Eda Erdem'in paylaşımı olay...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı, Eda Erdem Dündar, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan isimler arasında yer alıyor.

36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, voleybol kariyerine binlerce maç ve başarı sığdırarak ülkenin en başarılı sporcular listesine adını yazdırdı.

Fenerbahçe Opet'in de kaptanı olan Eda Erdem sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti. Özel bir geceye hazırlanan Eda Erdem makyajı, saçları ve beyaz saten detaylı tarzıyla adından söz ettirdi.

"Özel ve anlamlı bir geceye hazırlanırken..." notuyla görünümünü paylaşan Eda Erdem'i görenler kendini tutamadı.



Ebrar Karakurt da kaptanını görünce "OMG" demekten kendini alamadı. Melek Mosso ve Melisa Sözen gibi ünlü isimler de Eda Erdem'e kalp emojisi yağdırdı.







