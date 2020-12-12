HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq böyle üretilebilir mi?

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq böyle üretilebilir mi?

12.12.2020 18:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq böyle üretilebilir mi?

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq böyle üretilebilir mi? Kodiaq, Skoda markasının başarılı modellerinden biri. Model şimdi makyajlanmak için gün sayıyor

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq haberleri ortaya çıkmaya başladı. Bu haberin ardından “Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq nasıl görünecek?” soruları sorulmaya başlandı. Model hayali olarak tasarlanıp basına sızdırıldı.

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq

MAKYAJLI 2021 SKODA KODIAQ BÖYLE ÜRETİLEBİLİR Mİ?

Skoda'nın en büyük SUV modeli Kodiaq, makyajlanacak iddiası ile ortalığı kasıp kavuruyor. Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı fotoğraflarıyla kameralara yansımıştı. O günden beri de aracın makyaj operasyonu geçirmekte olduğunu biliyoruz. Kamuflajlı fotoğraflardan tahmin edilebildiği kadar modelde önemli değişimler var. Modelde yeni farlar ve yeni Octavia'dakine benzer ön ızgara gibi detaylar göze çarpıyor. Aracın arka kısmındaki stop lambaları ve onların ortasından uzanan krom çizgi gibi detayları da yeni Superb modelinden tanıdık.

2021-skoda-kodiaq-facelift-rendering

MAKYAJLI 2021 SKODA KODIAQ HANGİ MOTOR İLE GELEBİLİR?

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq henüz daha ortaya çıkmadı. Bu tasarımın henüz ilk prototiplerden yola çıkılarak hazırlanan bir teaser. Makyajlı 2021 Kodiaq'ın motor seçeneklerinde de 1.5 TSI ve 1.4 TSI plug-in hibrit seçenekleri görülmesi bekleniyor. Aracın RS versiyonundaki çift turbolu 2.0 TDI dizel ünite yerine, benzinli bir seçeneğin gelmesi beklemesi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Güvenlikte yıldızları sildi süpürdü!Güvenlikte yıldızları sildi süpürdü!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

FCA ve PSA elektrikli araba üretebilir

FCA ve PSA elektrikli bir araba üretebilir

Land Rover Defender’a Euro NCAP’tan 5 yıldız

Güvenlikte yıldızları sildi süpürdü!

2021 BMW M4 Cabrio’nun patent fotoğrafları yayınlandı

Patent fotoğrafları basına sızdı

30 yılda Renault Clio nasıl değişti?

Değişime inanamayacaksınız!

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

Bu özellikleri araç sahipleri bile bilmiyor!

2021 Hyundai Ioniq 5’in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Yeni bir model daha geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.