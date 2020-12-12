Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq böyle üretilebilir mi?

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq haberleri ortaya çıkmaya başladı. Bu haberin ardından “Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq nasıl görünecek?” soruları sorulmaya başlandı. Model hayali olarak tasarlanıp basına sızdırıldı.

MAKYAJLI 2021 SKODA KODIAQ BÖYLE ÜRETİLEBİLİR Mİ?

Skoda'nın en büyük SUV modeli Kodiaq, makyajlanacak iddiası ile ortalığı kasıp kavuruyor. Geçtiğimiz günlerde kamuflajlı fotoğraflarıyla kameralara yansımıştı. O günden beri de aracın makyaj operasyonu geçirmekte olduğunu biliyoruz. Kamuflajlı fotoğraflardan tahmin edilebildiği kadar modelde önemli değişimler var. Modelde yeni farlar ve yeni Octavia'dakine benzer ön ızgara gibi detaylar göze çarpıyor. Aracın arka kısmındaki stop lambaları ve onların ortasından uzanan krom çizgi gibi detayları da yeni Superb modelinden tanıdık.

MAKYAJLI 2021 SKODA KODIAQ HANGİ MOTOR İLE GELEBİLİR?

Makyajlı 2021 Skoda Kodiaq henüz daha ortaya çıkmadı. Bu tasarımın henüz ilk prototiplerden yola çıkılarak hazırlanan bir teaser. Makyajlı 2021 Kodiaq'ın motor seçeneklerinde de 1.5 TSI ve 1.4 TSI plug-in hibrit seçenekleri görülmesi bekleniyor. Aracın RS versiyonundaki çift turbolu 2.0 TDI dizel ünite yerine, benzinli bir seçeneğin gelmesi beklemesi.



