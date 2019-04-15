Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

Yaygın Mahallesi'nde Eyüp Taşer, bahçesinde sarı benekli bir canlının çalılar arasında hareket ettiğini gördü. Kertenkeleye benzettiği sürüngenin olduğu yere giden Taşer, daha önce görmediği renklerde olduğunu fark etti. Fotoğrafını çektiği sürüngeni internette aratan Taşer, nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Türk semenderi olduğunu anladı.
Taşer, semenderin nesli tükenmekte olduğunu anladığı için tekrar doğaya bıraktı. (DHA)
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