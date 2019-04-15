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Malatya'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

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GÜNDEM  | 15.04.2019 23:47 | Son Güncelleme

Malatya'da, bahçesinde gördüğü sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çeken Eyüp Taşer, canlını nesli tükenmekte olan Türk semenderi olduğunu fark ederek doğaya bıraktı.

Yaygın Mahallesi'nde Eyüp Taşer, bahçesinde sarı benekli bir canlının çalılar arasında hareket ettiğini gördü. Kertenkeleye benzettiği sürüngenin olduğu yere giden Taşer, daha önce görmediği renklerde olduğunu fark etti. Fotoğrafını çektiği sürüngeni internette aratan Taşer, nesli tükenmekte olan ve nadir görülen Türk semenderi olduğunu anladı.

Taşer, semenderin nesli tükenmekte olduğunu anladığı için tekrar doğaya bıraktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya türk semenderi

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