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Malatya Ticaret Borsası

12.07.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru kayısının kilogramı 29,84-34 liradan işlem gördü

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 29,84-34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kuru kayısıKg29,8434,00Yaş kayısı Kg12,9012,90Kayısı çekirdeği iç tatlıKg21,7521,75

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