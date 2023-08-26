Malazgirt 1071 filmi konusu nedir? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kimler? TRT1 yayın akışı

Malazgirt 1071 konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de TRT1'de ekrana gelecek olan ve tam adı Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti olan Malazgirt 1071 filmi merakla bekleniyor. Tarihi konusu ile dikkat çeken film izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. İşte Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ile ilgili detaylar...

MALAZGİRT 1071 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, Anadolu’ya amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan seferleri devam ettirmektedir. Bizans’da yaşanan iç karışıklıklar da Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açmıştır.

Bu duruma dur demek isteyen Romen Diyojen önce bir darbe girişimi ile yönetimi ele geçirmeye çalışmış ancak başarılı olamayarak idam mahkumu haline gelmiştir. Kraliçe Ludika’nın bir gece yarısı operasyonu ile tahta çıkan Diyojen’in hedefinde Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır. İki ordu Malazgirt ovasında karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1.000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır.

MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Coşkun

Haluk Piyes

Caner Kurtaran

Vildan Atasever

Hasan Küçükçetin

İnan Ulaş Torun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

07:40 Tozkoparan İskender: 1071 (Yerli Sinema)

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti (Yerli Sinema)

22:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Benim Güzel Ailem

03:30 Kendi Düşen Ağlamaz

05:50 Kapanış

