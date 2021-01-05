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Malcolm X ve Muhammed Ali gibi efsaneler bu filmde! One Night in Miami’den dikkat çeken fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 05.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Oscar ödüllü oyuncu Regina King’in bu sefer yönetmen koltuğuna oturduğu One Night in Miami filminden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Ödül sezonunun iddialı filmlerinden olan yapım Malcolm X, Muhammed Ali, Sam Cooke, Jim Brown gibi ikonik isimleri bir araya getiren hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Ödül sezonunun iddialı filmlerinden One Night in Miami’den dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Oscar ödüllü oyuncu Regina King’in yönetmen koltuğuna oturduğu film Malcolm X, Muhammed Ali, Sam Cooke, Jim Brown gibi ikonik isimleri bir araya getirdiği hikayesiyle merak uyandırıyor.

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde de sonrasında ziyaret ettiği Toronto, Londra gibi festivallerde de beğeniyle karşılanan One Night in Miami’nin Oscar yarışında hem En İyi Film kategorisinde hem de oyunculuk ödüllerinde iddialı olması bekleniyor.

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ONE NIGHT IN MIAMI OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango, Nicolette Robinson, Beau Bridges ve Lance Reddick yer alıyor. Malcolm X’e Kingsley Ben-Adir, Muhammed Ali’ye Eli Goree, Jim Brown’a Aldis Hodge, Sam Cooke’a ise Leslie Odom Jr. hayat veriyor.

ABD’de 25 Aralık’ta vizyona giren film, 15 Ocak’ta da Amazon Prime Video’da izleyici ile buluşacak.


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