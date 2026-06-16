Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye'nin en temiz plajı

Yapay zekanın değerlendirmesine göre listenin zirvesinde Antalya'nın Adrasan açıklarında bulunan Suluada yer aldı. Kristal berraklığındaki suları ve beyaz kumsallarıyla dikkat çeken ada, son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılıyor.

Özellikle yapılaşmanın sınırlı olduğu bölgelerde denizin daha temiz kaldığına dikkat çekildi.

Suluada (Antalya)

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılır.

Beyaz kum ve inanılmaz berrak suya sahip.

*Son yıllarda popülerleşmesine rağmen hâlâ çok temiz.

Kaputaş Plajı (Antalya)

Turkuaz rengiyle dünyaca ünlü.

Deniz tabanı metrelerce derinlikte bile görülebilir.

*Akıntı nedeniyle su sürekli yenilenir.

Akvaryum Koyu (Bozcaada)

Adını akvaryum gibi görünmesinden alıyor.

Kuzey Ege'nin en şeffaf sularından biri.

*Dalış ve şnorkelle yüzme için ideal.

Ovabükü (Datça)

Datça Yarımadası'nın en temiz denizlerinden biri.

Çakıllı yapısı nedeniyle bulanıklık oluşmaz.

Kleopatra Koyu (Göcek)

Tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından.

Su altındaki taşlar bile net şekilde görülebiliyor.

*Koruma altında olduğu için yapılaşma az.

Kabak Koyu (Fethiye)

Yerleşimden uzak olduğu için suyu çok temiz.

Özellikle sabah saatlerinde cam gibi olur.

Ayazma Plajı (Bozcaada)

Ege'nin en temiz ve serin sularından biri.

Mavi bayraklı plajlar arasında gösterilir.

İncekum Plajı (Marmaris)

Sığ ve son derece berrak bir denize sahip.

Çocuklu aileler için de uygun.

Akvaryum Koyu (Bodrum)

Şnorkelle yüzerken balıkları rahatlıkla görebilirsiniz.

Bodrum'un en temiz koylarından biri kabul edilir.

Patara Plajı (Antalya)

Açık denize bağlı olmasına rağmen oldukça temiz.

Uzun kumsalı ve doğal yapısıyla dikkat çeker.

Yapay zeka, sıralamayı yaparken su berraklığı, çevresel kirlilik düzeyi, doğal yapının korunmuş olması ve ziyaretçi yorumları gibi kriterleri dikkate aldığını belirtti.