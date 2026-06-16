Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye'nin en temiz plajı

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi tatil planı yaparken, "Türkiye'nin en temiz denizi nerede?" sorusu yeniden gündeme geldi. Biz de bu soruyu yapay zekaya yönelttik ve Türkiye'nin en berrak, en temiz ve en çok tercih edilen denizlerini sıralamasını istedik. İşte yapay zekaya göre Türkiye'nin en temiz denizleri:

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye'nin en temiz plajı
Çiğdem Berfin Sevinç

Yapay zekanın değerlendirmesine göre listenin zirvesinde Antalya'nın Adrasan açıklarında bulunan Suluada yer aldı. Kristal berraklığındaki suları ve beyaz kumsallarıyla dikkat çeken ada, son yıllarda "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılıyor.

Özellikle yapılaşmanın sınırlı olduğu bölgelerde denizin daha temiz kaldığına dikkat çekildi.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 1

Suluada (Antalya)

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılır.
Beyaz kum ve inanılmaz berrak suya sahip.
*Son yıllarda popülerleşmesine rağmen hâlâ çok temiz.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 2

Kaputaş Plajı (Antalya)

Turkuaz rengiyle dünyaca ünlü.
Deniz tabanı metrelerce derinlikte bile görülebilir.
*Akıntı nedeniyle su sürekli yenilenir.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 3

Akvaryum Koyu (Bozcaada)

Adını akvaryum gibi görünmesinden alıyor.
Kuzey Ege'nin en şeffaf sularından biri.
*Dalış ve şnorkelle yüzme için ideal.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 4

Ovabükü (Datça)

Datça Yarımadası'nın en temiz denizlerinden biri.
Çakıllı yapısı nedeniyle bulanıklık oluşmaz.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 5

Kleopatra Koyu (Göcek)

Tekne turlarının vazgeçilmez duraklarından.
Su altındaki taşlar bile net şekilde görülebiliyor.
*Koruma altında olduğu için yapılaşma az.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 6

Kabak Koyu (Fethiye)

Yerleşimden uzak olduğu için suyu çok temiz.
Özellikle sabah saatlerinde cam gibi olur.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 7

Ayazma Plajı (Bozcaada)

Ege'nin en temiz ve serin sularından biri.
Mavi bayraklı plajlar arasında gösterilir.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 8

İncekum Plajı (Marmaris)

Sığ ve son derece berrak bir denize sahip.
Çocuklu aileler için de uygun.

Maldivler değil Türkiye! Yapay zekaya göre Türkiye nin en temiz plajı 9

Akvaryum Koyu (Bodrum)

Şnorkelle yüzerken balıkları rahatlıkla görebilirsiniz.
Bodrum'un en temiz koylarından biri kabul edilir.

Patara Plajı (Antalya)

Açık denize bağlı olmasına rağmen oldukça temiz.
Uzun kumsalı ve doğal yapısıyla dikkat çeker.

Yapay zeka, sıralamayı yaparken su berraklığı, çevresel kirlilik düzeyi, doğal yapının korunmuş olması ve ziyaretçi yorumları gibi kriterleri dikkate aldığını belirtti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuruyan göletler yeniden doldu! Göçmen kuşlar geri döndüKuruyan göletler yeniden doldu! Göçmen kuşlar geri döndü
Yamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyorYamacın eteğinde 300 yıllık evler, ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor

Anahtar Kelimeler:
Maldivler Türkiye yapay zeka plaj deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.